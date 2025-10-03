亞洲盃︱香港對孟加拉門票售罄 購票平台致歉：成功付款一定有飛
撰文：袁志浩
出版：更新：
香港足球代表隊將於10月14日的亞洲盃外圍賽，在啟德主場館迎戰孟加拉，門票周四（2日）早上11時開售，一度有超過兩萬名用戶排隊購票，足總今日公布，門票已售罄。
有指部份球迷在購票時出現各種問題，包括付款後仍無法獲得門票，購票平台Ticketflap已發聲明回應。
足總日前公布售票詳情，門票分主場球迷區、普通門票及作客球迷區三種，共三個價位，球迷符合指定要求的話，更可加參加抽獎贏取電動房車一部。
足總為回應球迷需求，事前將每次交易最多購票數量由4張增至8張。比賽門票周四早上11時於Ticketflap公開發售，排隊購票的用戶一度超過兩萬名。
周四下午在Ticketflap上如揀選普通門票類別，系統已顯示 「您選擇的範圍沒有可出售的門票」，只得輪椅人士及同行者仍可購買低層標準門票，足總今日正式公布，公開發售的門票售罄。
部份網民於足總社交平台留言，表示購票時遇到各種問題，包括無法付款、重複付款、付款後仍無法獲得門票等。Ticketflap發聲明回應：「感謝各位球迷的耐心等候。就近日售票過程中因支付平台技術問題而受影響，我們深感抱歉 。」
對於付款成功後未能即時收到門票的球迷，Ticketflap保證所有成功付款的訂單均為有效，「 您會收到你所購買同票價的門票。我們正全力處理相關安排，所有門票最遲將於10月10日23：59前發送至您登記的電郵地址。」因系統錯誤而重複購票的顧客，Ticketflap表示球迷可為額外訂單安排全額退款（包括手績費）。
港足與國內智能電動車合作 獲贊助逾100萬 任達華：入場撐港隊田徑U20東亞錦｜港足小將馬榕生雙線發展 密集日程中力求進步港足︱亞洲盃外圍賽對孟加拉初選 外流兵近四成 一人仍無班落港足大勝斐濟8：0奪泰王盃季軍 顏卓彬搏兩人領紅 余在言起孖港足泰王盃反勝為敗 祖連奴搏十二碼安永佳破門 伊拉克倒掛入波港足謝家榮亮相泰王盃記招：適應天氣佔優 韋斯活麾下只上陣一次