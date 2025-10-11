港足波衫開售　旺角專賣店300人排隊搶購　頭位球迷提早4小時到

港隊下周二（14日）將以啟德主場優勢迎戰孟加拉，向來一件難求的港足波衫再掀搶購潮。今早10時半，旺角花園街NIKE店營業前半小時，有逾300人排隊等候買主場波衫，人龍延至通菜街。



排首位的球迷今早7時抵達，提早四小時到場，成功購買後在店外歡呼：「我終於買到啦！」另有球迷說以往喜歡看五大聯賽，有感近年港隊凝聚力愈來愈強，自己因而留意本地足球，今次第一件入手的波衫正是港隊，形容別具意義。



港隊球衣今早11時正式開售，不少排隊人士拍手歡呼。（任葆穎攝）

由港足對戰孟加拉的亞洲盃外圍賽，下周二將於啟德主場館上演，門票開售一日已售罄，預料是繼6月港足對印度有逾4.2萬人入場後，啟德場有望再現一片紅海。

不過港足球衣一直供不應求，每次開售都吸引大批球迷搶購。適逢賽事，足總宣布今早11時開始在4間指定NIKE店開售球衣，每人限購一件，售完即止，但未有公布發售數量。

開售前半小時，旺角花園街NIKE店有逾300人在店外排隊等候，人龍延至通菜街。直至正式開售，不少排隊人士拍手歡呼。

排首位的陳先生表示，自2015年中港大戰開始喜歡港隊，今早7時已抵達排隊。（任葆穎攝）

頭位球迷成功搶購後歡呼：我仲於買到啦！

排首位的陳先生表示，自2015年中港大戰開始喜歡港隊，今早7時已抵達排隊。他說原本已有一件港隊球衣，希望再買新款，但過往數次打算購買時都大排長龍，因而放棄，最終今日成功購買，又在店外歡呼：「我仲於買到啦！」他說下周二將會入場觀賽，「希望可以好似對印度個次咁，坐爆個場！」

另一球迷曾先生說，原以為旺角分店的排隊人數會比啟德零售館少，沒料到今早9時到場時，已排在第42位，慶幸成功買到球衣。他說近兩三年開始看五大聯賽，但從未買過球衣，直至近期喜歡港隊，第一件波衫便是港隊，形容別具意義，又嘆一口氣說：「原來都真係幾開心！」

球迷曾先生說，旺角分店的排隊人數比想像中多，今早9時到場時已排在第42位，慶幸成功買到球衣。（任葆穎攝）

球迷：感港隊凝聚力愈增強 盼繼續連贏

他說有感港隊球迷的凝聚力愈來愈強，料受啟德場館、宣傳策略等因素帶動，他亦因而留意更多本地賽事。被問對下周二的賽事有何期望，他說：「希望可以keep住連贏，但就唔好好似上次客場咁臨尾絕殺，雖然好精彩，但係有少少心臟病發，有啲緊張！希望由頭帶到落尾啦。」

關注足球的加拿大網紅Matias Bueno亦有到場，他說自去年開始到不同地方觀賽，計劃下周二到啟德看比賽，早前得知港隊球衣一件難求，因此今早7時許抵達排隊。他成功購買後面露微笑，說感到十分高興。

關注足球的加拿大網紅Matias Bueno說得知港隊球衣一件難求，因此今早7時許抵達排隊。（任葆穎攝）

被問為何選擇到香港，他說雖然港隊未必是最強的球隊，但留意到近年球迷人數上升，門票和球衣都難以搶購，他好奇是甚麼原因所致，希望透過今次行程了解，並將港隊和球迷之間的獨特故事加以宣傳。

翻查資料，售599元的主場球衣將在四個NIKE店鋪發售，包括啟德零售館、旺角花園街、沙田新城市廣場、金鐘太古廣場。至於售899元的港隊外套則只在啟德發售。