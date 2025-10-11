港足外套首推　過百球迷等開賣　讚紅黑配色襯「著住睇波幾型」

香港足球代表隊將於下周二（14日）出戰亞洲盃外圍賽，在啟德主場館迎戰孟加拉，而新一輪的港隊球衣在今早（11日）11時發售，其中港隊外套，則只會於啟德零售館二的NIKE Store發售。



今早接近10時，保守估計至少有500名球迷排隊等候搶購。有排在前幾位的球迷，認為球衣及外套「好代表到香港，因為宜家都比較難搵到啲嘢係代表香港」。另外，有20年的港隊球迷稱，未能於前一輪發售搶購到球衣，故今次汲取經驗提早到場，希望「買返件真真正正屬於香港隊嘅波衫外套……一套齊，真係心滿意足」。



今早接近10時，在零售館外亦有至少300人排隊。（梁鵬威攝）

數百人排隊等買波衫 球迷高歌：we are Hong Kong！

新一輪的港隊波衫再度發售，並首度發售港隊外套，開售時間為今日（11日）上午11點，每款每人限購一件，數量有限，售完即止。下午12時23分，有店員在店外的告示板寫上「外套XS，S碼售罄」。

今早接近10時，位於啟德零售館二的NIKE Store店門外，有至少200名球迷排隊等候入場選購球衣，另外在零售館外亦有至少300人排隊，保守估計排隊總人數至少有500人。其中有不少人等候期間自備折凳，或席地而坐，亦有人高歌：「we are Hong Kong！」及鼓掌。

球迷：依家較難搵到啲嘢係代表香港

早上6至7時來排隊的球迷李先生表示，第一次買港隊的球衣，會購買球衣及外套。他認為球衣及外套「好代表到香港，因為依家都比較難搵到啲嘢係代表香港。」他續指，最喜愛球員李小恆，因他在上場的表現非常出色，會穿著球衣在下周觀賽支持。

球迷稱買齊一套心滿意足

20年港隊球迷曾先生，今早8時左右到場排隊，他在6月觀看過港隊對戰印度的球賽，但未能買到港隊球衣，感到有些可惜，故今次吸收上次經驗，希望提早到場排隊，「買返件真真正正屬於香港隊嘅波衫外套……一套齊，真係心滿意足」。

他表示，因為外套第一次出，對設計沒什麼要求，「希望著返件外套，以示支持香港足球隊。」他已購買下星期球賽門票，並指最喜歡李小恆，因為他上場港隊戰對孟加拉中發揮了後備的力量。他期望香港隊下周二對戰孟加拉能「再下一城」，順利提早出線「晉身下一輪」。

追港隊有數年，大約8點15分左右到達的球迷林先生，今日專程為是港隊首次發售的球隊外套而來，希望能擁有一件球衣兼外套。他覺得外套設計的紅、黑配搭很漂亮。他表示最喜愛吳宇曦，最近亦喜愛李小恆，因為他於上場入了三球。他期望港隊有必勝的決心，「為我哋香港踢好每一場波」。

讚外套設計靚 平日出街可穿著

今早9時到場排隊的曹小姐表示，最主要想買外套，因為是第一次發售，而球衣以往也有買過。她認為外套設計是紅黑配色，「如果可以著住去睇波應該幾型，同埋冬天都可以出街咁著，應該都幾靚。」

她續指，最喜愛球員潘沛謙。她希望港隊晉升榜首出線。同行的朋友楊先生表示，「外套一直都想要，因為見球員平時都會著去比賽，但係佢哋就冇出售，宜家終於出售，希望可以買到」。

有球迷批評安排混亂 每節安排太多人入店

不過，發售期間，有球迷向店員表達安排混亂的不滿。該球迷朱先生表示，本以為會每一輪只放五人進場，豈料卻較預期多。他擔心，當排到隊伍後段的球迷購買時，球衣貨量已所剩無幾。

他指，在店內試身需時，如店內人流太多，結帳時未能嚴格按照排隊先後次序處理，有機會發生「後來者先得」的不公情況，即排在後面的人，反而搶先買走了最後一件心儀尺碼的球衣。

