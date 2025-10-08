天文台錄得「寒露」逾33度創2新紀錄　2颱風掠日本南海域遊日注意

【天氣／天文台／HKO／明日的天氣／打風／颱風／寒露】天文台今日（8日）指高空反氣旋會在未來數日為廣東帶來普遍晴朗的天氣，天氣炎熱，今日為二十四節氣的「寒露」，不過寒露不寒，天文台下午錄得氣溫逾33度，創1884年有記錄以來最熱的「寒露」，更刷新10月酷熱天氣日數新紀錄。



另外位於西北太平洋的低壓區已增強為熱帶低氣壓，在下午1時，集結在沖繩島之東南約1,370公里，預料向西北移動，移向日本以南海域；另外，超強颱風夏浪集結在東京之西南偏南約660公里的海域，預料向東北偏北移動，橫過日本以南海域。雖然預測「雙颱」都會是「海上風」，不過近日會到日本的市民要留天氣變化。



打破1891年及2024年「寒露」錄得31.7度紀錄

高空反氣旋正覆蓋中國東南部，同時一股偏東氣流正影響廣東東部沿岸。天文台在今早6時45分發出酷熱天氣警告，截至正午12時，天文台中午12時錄得32.3度，是有紀錄以來最熱的「寒露」，下午初段再升至超過33度。

翻查資料，「寒露」是二十四節氣之中的第17個，亦是秋季的第5個節氣，意味着深秋正式來臨，「露氣寒冷，將凝結也」。據天文台網站「特殊天氣現象統計資料」頁面，今年之前，本港最熱的「寒露」為1891及2024年，當時天文台錄得最高氣溫31.7度。而過去30年（1991至2020年），「寒露」的最高氣溫正常值為29.1度。

10月8日截至下午2時半各區錄得的最高氣溫。(天文台圖片)

天文台下午氣溫超過33度 創10月酷熱天氣日數新紀錄

天文台周五（5日）表示，今年10月本港酷熱天氣日數、即天文台總部最高氣溫達33.0度或以上的日數已有3日，平了1884年以來10月份的最高紀錄，相信未來幾日或有機會刷新紀錄。

今日截至下午2時半，天文台錄得最高33.1度，為本月第四日錄得酷熱天氣日子，刷新10月新紀錄，暫時列為有紀錄以來氣溫第10高的十月天。

天文台10月8日12時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

明天的天氣：大致天晴 初時局部地區有驟雨

天文台指，高空反氣旋會在未來數日為廣東帶來普遍晴朗的天氣。預測今日下午部分時間有陽光，天氣酷熱及乾燥，今晚大致多雲。展望未來一兩日大致天晴，周末期間部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。到下周初驟雨增多，氣溫稍為下降，明日（9日）吹東風4級，大致天晴，但初時局部地區有驟雨，氣溫介乎27至32度。

據天文台九天天氣預報，未來九日除了周五（10日）大致天晴外，其他都有驟雨。周六及周日（11及12日）吹東風3至4級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

廣闊低壓槽下周初逐漸靠近華南沿岸 周一至三料有驟雨及雷暴

天文台預料一道廣闊低壓槽會在本周後期影響菲律賓以東至南海中部一帶，並在下周初逐漸靠近南海北部及華南沿岸，該區有驟雨及雷暴；一股東北季候風會在下周中後期影響華南。

天文台預測下周一至周三（13日至15日）氣溫介乎26至30度，大致多雲，周一有幾陣驟雨，周二間中有驟雨及雷暴，周三有幾陣驟雨，初時驟雨較多。料下周四及周五（16、17日）天氣好轉，日間短暫或部分時間有陽光，有幾陣或一兩陣驟雨，氣溫介乎27至31度。

下午1時，超強颱風夏浪集結在東京之西南偏南約660公里，預料向東北偏北移動，時速約22公里，今明兩日橫過日本以南海域。（天文台圖片）

超強颱風夏浪掠過日本本土以南海域 另一熱帶氣旋路徑相似

另外，近日在西北太平洋生成的熱帶氣旋開始「轉彎」向北移動。天文台表示，位於西北太平洋的低壓區已增強為熱帶低氣壓,，在下午1時，該熱帶低氣壓集結在沖繩島之東南約1370公里，預料向西北移動，時速約24公里，橫過西北太平洋；超強颱風夏浪集結在東京之西南偏南約660公里，預料向東北偏北移動，時速約22公里，今明兩日橫過日本以南海域。

天文台表示，位於西北太平洋的低壓區已增強為熱帶低氣壓。在下午1時，該熱帶低氣壓集結在沖繩島之東南約1370公里，預料向西北移動，時速約24公里，橫過西北太平洋。（天文台圖片）

根據各個主要官方氣象機構預測，該未命名的熱帶低氣壓將增強至颱風，周六將在沖繩北部拗彎轉向東北移動，在日本本土以南海域掠過，移動路徑夏浪相似，但較弱，對日本本土威脅不大，不過日內會在日本的市民的要留意變化。

