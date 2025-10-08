受颱風影響 廣西高速公路現最深2米塌陷 封閉及時未有事故發生
《央視新聞》報道，受今年第21號颱風「麥德姆」影響，桂西地區持續強降雨導致地質災害發生。10月7日晚，G80廣昆高速公路百色至陽圩段發生路面開裂下沉，負責管養該路段的百色高速公路運營公司採取封閉交通、分流車流措施，避免了行車安全事故發生。
10月7日19時30分許，養護技術員巡查發現，G80廣昆高速公路百色往陽圩方向一處邊坡擋牆發生位移，導致路面出現一條長約30米的裂縫，路面出現明顯下沉，危及行車安全，遂立即上報預警。
經初步分析，該處為臨河路段，近期連續降雨導致剝隘河水位暴漲，高速公路邊坡擋牆附近區域受河水浸泡，土質鬆軟，最終造成擋牆滑移，且病害仍在發展，隨時有塌方風險。
經與交警等部門協商，百色高速公路運營公司於當天20時封閉了G80廣昆高速公路百色往陽圩方向、G69銀百高速永樂往陽圩方向交通，引導車輛繞行，同時把滯留在封閉路段的車輛全部引導使離。
截至10月7日23時，該處高速公路擋牆出現滑塌，導致路面大塌陷，最大深度超過2米。及時封閉交通，避免了道路交通安全事故發生。
10月8日上午，百色高速公路運營公司組織專家研究處置方案，全力推進搶險處治工作。同時，持續加強道路養護巡檢巡查力度，已安排養護人員對轄區道路進行隱患排查，確保群眾出行安全。
