香港01直播颱風樺加沙襲港影片收視近1200萬　全港第一

今年風季特別多風，截至今日（15日）累計已有12個熱帶氣旋（熱帶低氣壓至超強颱風級別）令天文台需發出風球，當中兩個最高需發出10號風球。《香港01》採訪團隊走在風雨最前線，透過手機程式及YouTube將市面打風情況，帶到讀者手機及電視中。



根據YouTube最新後台數據和《香港01》的自家播放數據顯示，在9月底超級颱風樺加沙襲港的短短9日間，《香港01》的「颱風」收視高達近1,200萬次，全港第一；僅YouTube已經穩定地獲457萬不重複觀眾。



颱風9日影片總播放1200萬次 YouTube達568萬次

在數碼媒體時代，視頻影像已成為公眾獲取資訊的核心渠道，其影響力與傳播速度均超越傳統傳播媒介。在競爭激烈的香港市場中，誰更能掌握手機屏幕、電視屏幕、電腦屏幕，誰就能主導影像傳播權力。

其中《香港01》的YouTube頻道中，在超級颱風樺加沙襲港期間，僅計算跟颱風相關的新聞影片，便佔了多達567.5萬次播放量，超過香港區其他頻道同類影片相加的總和。其中僅計算4條颱風直播影片，便錄得超過370萬次播放，遠遠拋離其他香港區任何頻道。

連續三年觀看量第一 YouTube不重複觀眾456.7萬

《香港01》憑藉深度、速度與廣度兼備的內容，在多項關鍵指標上均大幅大幅領跑市場。然而，衡量一個媒體平台影響力的核心指標，並非僅僅是累計觀看次數，而是其真實的用戶觸及規模。因此，《香港01》決定首度向外界公開頻道內的YouTube官方真實數據截圖。

《香港01》頻道在2025年8月下旬至9月下旬的不重複觀眾人數錄得456.7萬，確立其在香港本地視頻市場的絕對領先地位。其中新吸納的新用戶佔了28%。

《香港01》YouTube榜首 拋離第2位一倍

「不重複觀眾」指的是在統計周期內，觀看頻道內容的獨立個體總數，如果1個觀眾重複觀看100條影片，該數據仍然統計為「1」，含金量極高。這意味著在短短一個月內，已有超過456萬名不重複的觀眾選擇《香港01》作為他們的首選資訊來源。 Youtube官方說明

觀眾在直播間瘋狂留言28萬次 1分鐘超2.2萬人在線

香港01在颱風當日製作的4條「01直播LIVE」，總觀看量370萬次，例如9月23日的直播吸引了超過141萬人次觀看，反映出《香港01》在即時新聞直播領域的絕對優勢。

更驚人的是，在直播期間，《香港01》觀眾的互動動能極高，共錄得留言28萬次超高紀錄。我們的即時聊天室留言，如瀑布般飛瀉，如果手動不按停細看，常人眼力幾乎無法捕捉文字。無數觀眾在留言中，不斷匯報各區的風力、災情，也有澳門、香港、台灣三地觀眾互相送上祝福的溫馨對話。

香港SEO之王：流量超國際巨頭META

搶佔傳統電視機畫面 來自TV的視頻流量超45%

YouTube是全球視頻第一巨頭，它近年強勢入侵家庭電視機屏幕，與Netflix和傳統電視台激烈競爭。YouTube官方早前曾透露，來自電視屏幕的流量已經超過三成，直逼四成，香港用戶每日花了2.5小時透過電視觀看YouTube。科技巨頭正逐步主宰現代人客廳中的電視機屏幕。

《香港01》的Youtube視頻數據也印證此說法，以每日晚上8點鐘黃金時段上線的新聞節目《今日新聞8分鐘》為例，來自電視機流量佔比可高達45%。我們的視頻內容正騎在科技巨人的肩膀上，進入數以百萬計香港人的客廳屏幕和睡房屏幕。