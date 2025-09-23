颱風樺加沙．最新消息｜3號風球生效　天文台今午2:20轉發8號風球

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙靠近廣東沿岸，本港風勢將逐漸增強，3號風球生效，天文台預告今日（23日）下午2時20分轉發8號風球，並會在轉發8號風球前約兩小時發出「預警八號特別告示」。教育局宣布所有學校今日及明日（23日及24日）停課。



受樺加沙的廣闊環流影響，天文台預料本港今日稍後天氣開始急速轉壞，會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估今晚較後時間至明日（24日）初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。



【07:45】天文台指過去數小時，超強颱風樺加沙繼續移近廣東沿岸。樺加沙環流廣闊，風勢猛烈，對廣東沿岸構成嚴重威脅。按照現時預測，樺加沙會維持超強颱風的強度，於明日早上最接近珠江口一帶。預料本港今日稍後天氣開始急速轉壞，天文台將於今日下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。

天文台會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估今晚較後時間至明日初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

超強颱風樺加沙9月23日凌晨0時集結在香港之東南偏東約640公里，中心附近最高持續風速每小時230公里。（天文台圖片）

按照9月22日晚預測，樺加沙會維持超強颱風的強度靠近廣東沿岸，並於9月24日早上最接近珠江口一帶。（天文台圖片）

【21:47】天文台指受樺加沙的廣闊環流影響，預料本港明日（23日）稍後天氣開始急速轉壞，天文台將於明日下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。

天文台會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估明晚較後時間至星期三初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

預料本港星期三天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有非常巨浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

超強颱風樺加沙9月22日21時集結在香港之東南偏東約700公里，中心附近最高持續風速每小時230公里。（天文台圖片）

【21:40】天文台改發3號風球，預料本港平均風速每小時41至62公里。

【21:19】有「吸風台長」之稱的前天文台台長岑智明，任內便遇超強颱風山竹襲港。他在社交平台發文指，樺加沙將為華南沿岸帶來嚴重威脅，未來兩天需要關注樺加沙的4點變化，包括環流大小、強度、路徑及風暴潮。他呼籲市民需要盡早完成防風措施，「呢個情境係我當年處理山竹時最擔心嘅，未來幾天將會再次出現！」

1. 環流會否增大或縮細？

2. 強度會否維持？

3. 與香港的距離？路徑偏南還是偏北？（即遠離香港或是接近香港）

4. 接近香港的時間與高潮時間是否吻合？這將會直接影響風暴潮的強度和水浸範圍。



【20:57】超強颱風「樺加沙」遂步靠近本港，天文台今日（22日）已預告在明日（23日）下午改發8號風球，會有風暴潮。水浸黑點之一的大澳，居民及商戶今午（22日）已加緊預備，碼頭附近不少店舖門外已設置防水閘板及沙包。

擁有三個舖位的商戶「超前部署」，早在兩天前已開始將貨物移高 ，今天更暫停營業，作最後準備。他又認為水浸必然會發生，「只不過係浸成點咋嘛」。

▼鯉魚門商戶及居民防風災準備▼



【20:20】超強颱風樺加沙襲港，全港各區均作防風準備。其中，打風水浸重災區之一的鯉魚門今日（22日）有不少渠務處外判承辦商工人進行一些臨時工程，例如建設臨時橋樑及加裝防水閘等，渠務處的吸水機械人「龍吸水」亦在現場「候命」。

有鯉魚門商户表示明天（23日）將撤走，不會回來開業。至於防水方法也僅僅是堆放沙包，很多食材也被逼留在店內。

商户紛紛在店門前堆放沙包。（梁鵬威攝）

【19:52】超強颱風樺加沙明日至周三（23至24日）近距離襲港，天文台最快明日下午1時改發8號風球，市民紛紛聞「風」儲糧。樂富街市今日（22日）傍晚有不少打工仔收工後匆匆趕到來買食物。

在該街市水果店工作的市民指下午時已見到人流很多，形容是「年三十晚咁」景況一樣。她因當時工作無法抽身購買，以為可收工後購買，誰知6時多時街市內的菜類已「清零」、無法購買到。不過她稱「收到風」，菜檔仍然會在明天（23日）繼續開工，明天才繼續購買。

帶備車仔買餸的林小姐表示「買唔切菜，已經賣晒喇！」（許湖洪攝）

【18:35】【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙中心附近最高持續風速達到驚人的每小時230公里，成為今年西太平洋「風王」，隨着樺加沙逼近香港，天文台考慮明日下午1時至4時發出8號風球。

樺加沙昨夜至今日凌晨（22日至23日）成功完成眼壁置換後，「進化」出更巨型的風眼。截至今午3時許，樺加沙正橫掃菲律賓北部的加拉延島，風眼直徑約70公里，面積約3,800平方公里，相等於三個香港總面積（香港面積1,115平方公里）。

9月21日近正午可見，超強颱風樺加沙的風眼已非常清晰。（Tropical Tidbits圖片）

9月22日凌晨3時20分，超強颱風樺加沙的風眼經歷眼壁置換後，變得更巨大。（Tropical Tidbits圖片）

【18:07】超強颱風樺加沙逼近，天文台考慮明午（23日）改掛8號風球。渠務署預料，全港11個地區水浸或較嚴重，水位最少0.6米，最多超過1.5米，主要位於新界或離島，各個黑點一文看清。

全港11個嚴重水浸高風險黑點：

1.大澳

2.鯉魚門

3.三門仔新村

4.大埔墟

5.屯門嘉和里

6.元朗中部低窪地區

7.元朗西北部低窪地區

8.馬鞍山渡頭灣村

9.西貢南圍

10.東涌灣

11.吉澳漁民村



超強颱風樺加沙9月22日19時集結在香港之東南偏東約750公里，中心附近最高持續風速每小時230公里。（天文台圖片）

【17:26】陳國基表示樺加沙對香港影響很大可能達至2017年「天鴿」和2018年「山竹」的嚴重程度，呼籲市民不要外出追風逐浪，不聽警務人員指示，危害救援人員安全，會嚴厲執法。陳國基呼籲僱主以員工安全為首要考慮，要理解大風大雨上、下班的安排，強調要「情理兼備」考慮，「如果有僱主將僱員安危置之不理，第一，佢自己過意唔去；第二可能觸犯法例。」

【17:26】陳國基表示，路政署為多區行人隧道裝置探測器預防水浸，「如果情況變壞，水位可以高過欄位，一兩分鐘之內可以將行人隧道掩蓋」，形容對行人而言危險，故當局會因應水浸警報，提早封閉隧道。

【17:22】政務司司長陳國基巡視鯉魚門防風措施後表示，明天稍後天氣會急轉壞，周三天氣持續惡劣，樺加沙上午最接近香港，有狂風大雨及雷暴，呼籲市民立即為未來兩天持續惡劣天氣做好應急防風、防水準備。為了確保學生安全，他表示明天起一連兩日停課，為免上學放學造成交通壓力，並會改為網上上課，「唔會打風兩日影響學習」。

陳國基強調政府已全方位部署，緊急事故協調中心已於早上10時30分全面啟動，首長級人員監察各區情況，民政事務總署明天早上8時起開放臨時庇護中心，呼籲住所可能有危險的市民到中心暫避。

【16:57】超強颱風樺加沙來勢洶洶，除了街市出現搶購「囤」人潮外，各大連鎖超級市場、麵包店都有「超前部署」的人到場掃貨，部分貨架接近被清空。

【16:39】超強颱風樺加沙襲港，全港各區作好防風準備。其中，打風重災區之一的將軍澳海濱公園除了早已將岸邊鐵欄換成石屎圍欄外，不少位置亦堆滿了沙包。不過，居民普遍表示不擔心今次打風。

公園不少位置堆滿了沙包。（梁鵬威攝）

【14:41】為應對打風，大部份人「超前部署」掃貨，帶旺超級市場、街市及街道人流和生意。其中一間菜檔早早遭街坊客橫掃6、7成貨，檔主形容早上買餸情況「直情暴動」般，菜檔的菜都幾乎售罄，準備今天可以提早收工。

九龍城街市內，部份菜檔逼滿人潮。（許湖洪攝）

【14:12】由政務司司長領導的應對極端天氣督導委員會今午指，預計樺加沙會為香港帶來嚴重威脅，市民應盡快為未來兩天持續惡劣天氣做好應急、防風、防水浸準備，減少財產損失與人員傷亡的風險。

督導委員會指，政府會密切監察市面情況，評估是否需要在颱風過後啓動「全政府動員」機制以提供應急支援。公務員事務局已提醒全數77個政策局和部門保持高度警覺，隨時組成應急隊伍提供支援。

颱風樺加沙｜教育局停課安排是什麼？

【13:55】教育局宣布所有學校（包括中學、小學、特殊學校、幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及夜校）明日及後日（九月二十四日）將停課。停課期間，學校暫停接收二○二六年度小一入學自行分配學位的紙本申請。有關紙本申請的截止日期延至九月三十日（星期二）。家長亦可選擇於九月二十六日（星期五）或之前透過「小一入學電子平台」（epoa.edb.gov.hk）遞交電子申請，詳情載於教育局網頁。

【13:44】超強颱風「樺加沙」逐步迫近，天文台考慮今晚（22日）改發3號風球，明日（23日）考慮掛8號風球。今早（22日）在機場 ，大批市民及遊客離港，部份人因颱風襲港而要改機票。

有美國旅客原定乘坐周三（24日）的國泰航班回美國，但昨日（21日）收到航空公司的電郵指航班可能會被取消，及後她透過多個渠道聯絡航空公司不果，至今早才收到電郵，指航班被改至即日的中午約12時，她為此大感不滿，直斥「處理很失敗」。

今早約10時，大批市民及遊客離港，機場運作暢順。（鄭子峰攝）

【13:12】超強颱風樺加沙逐步逼近本港，天文台今日（22日）公布，考慮明日（23日）下午1時至4時改發8號風球。機管局表示，明日傍晚6時後航班將大量減少，國泰航空公司明晚6時後停止客機升降，預計超過500班航機受影響。

【13:15】天文台今日公布（22日），再有廣闊低壓區在未來兩三日逐漸發展，將橫過菲律賓並進入南海，可能在周末期間為南海中北部帶來不穩定天氣。

天文台9日天氣預報顯示，下周日（28日）吹東風4至5級；大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。直至國慶節（10月1日）天氣仍然不穩，吹東至東南風3級；短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，暫時未知會否對國慶煙花匯演等大型活動帶來影響。

▼AI人工智能預報系統「風烏」9月22日對廣闊低壓區預測▼



【12:41】天文台發布特別天氣提示指，受顯著風暴潮影響，預計星期三（24日）上午本港沿岸增水約2米，最高水位普遍可達海圖基準面以上約3.5米至4米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上4米至5米；呼籲市民採取適當預防措施。

翻查資料，在熱帶氣旋影響香港期間，天文台在吐露港內的大埔滘潮汐站，錄得的最高潮位為海圖基準面以上5.03米，由1962年溫黛所創，排第二是2018年的山竹，為4.71米。

【12:30】不少市民今日已超前部署購備糧食，準備好未來兩三天「迎戰」樺加沙。九龍城一間超市門外擺滿「買餸車陣」，超市內迫滿人潮、準備數天都足不出戶的盧婆婆，帶同菲傭姐姐到超市買餸。

【12:27】超強颱風樺加沙來襲，天文台預計周二（23日）掛8號風球。為了應對打風﹐不少市民今日（22日）已超前部署購備糧食，準備好未來兩三天「迎戰」樺加沙。九龍城一間超市門外擺滿「買餸車陣」，超市內迫滿人潮、準備數天都足不出戶的盧婆婆，帶同菲傭姐姐到超市買餸。

其中一間九龍城街舖肉檔上午10時已經排滿人龍。（許湖洪攝）

【12:23】天文台預料本港明日稍後天氣開始急速轉壞，天文台會考慮在明日下午1時至4時改發八號烈風或暴風信號。星期三天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有非常巨浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

受顯著風暴潮影響，預計星期三上午本港沿岸增水約2米，最高水位普遍可達海圖基準面以上約3.5米至4米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上4米至5米。

【12:20】天文台發出一號戒備信號。

【12:00】民政事務總署已設立一條二十四小時緊急事故熱線2572 8427供市民查詢熱帶氣旋消息。

【10:15】消息指，香港機場正考慮由周二下午6時起，停飛所有客運航班36小時，預計今日正式公布。

天文台9月21日深夜更新超強颱風樺加沙預測移動路徑，料9月23日晚至24日日間最新香港，中心附近最高持續風速每小時205公里。（天文台圖片）

超強颱風樺加沙未來數日的預測位置及強度，料9月22日23時中心附近最高持續風速每小時230公里。（天文台圖片）

【07:45】天文台：超強颱風樺加沙會在今日（9月22日）橫過呂宋海峽並進入南海北部。樺加沙環流廣闊及移動速度較快，對廣東沿岸構成相當威脅。天文台會在今日下午12時20分發出一號戒備信號。隨著樺加沙逐漸靠近，明日（9月23日）本港風勢將逐漸增強，稍後天氣開始急速轉壞。天文台會考慮在今晚8時至10時之間改發三號強風信號。

【00:00】天文台：按照現時預測，超強颱風樺加沙會在今明兩日（9月22日及23日）橫過呂宋海峽一帶並進入南海北部，逐漸靠近廣東沿岸，天文台會在今日中午前後發出一號戒備信號。明日稍後天氣開始急速轉壞，星期三（9月24日）吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪。由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與2017年的天鴿及2018年的山竹相若。

超強颱風樺加沙9月21日20時集結在香港之東南偏東約1,230公里，中心附近最高持續風速每小時220公里。（天文台圖片）

超強颱風樺加沙未來數日的預測位置及強度，料9月22日20時中心附近最高持續風速每小時230公里。（天文台圖片）

【21:50】向來是打風重災區的杏花邨，2017年一個在地下停車場幾乎被水注滿，數十輛私家車報廢。苦主之一的陳先生表示，今次會將車子泊到不近海的「上杏」區域，以免重蹈覆轍。

有住在近海的「下杏」區域居民憶起當年「天鴿」和「山竹」，形容「好震撼」，家裏到處也進了水，晚上要起床用毛巾吸水；而電梯槽及大堂亦被水淹浸，連管理員也要上一樓暫避。

杏花邨38座旁的停車場在地下，當年幾乎被水注滿。（洪戩昊攝）

黃茅洲沒有碼頭，只能乘坐直昇機前往。（天文台氣象冷知識截圖）

黃茅洲在香港以南50公里。（天文台氣象冷知識截圖）

【21:44】馬會再公布，在考慮天文台最新的颱風預測後，決定將原定於周二（23日）晚上舉行的六合彩攪珠（第25/104期）順延至周四（25日）晚上舉行，已購買的彩票仍然有效。顧客請留意馬會就最新一期攪珠的公佈。

【21:18】每逢打風或者觀察熱帶氣旋形成，天文台都能提前預測風暴路徑及強度，當中多得不少氣象站等收集數據及預測，其中在香港南面大約50公里就有一個荒島——黃茅洲島氣象站，正是香港、甚至珠三角三地氣象部門的「收風」前哨。

2017年超強颱風天鴿的風眼穿過黃茅洲，更將其中一個風速計「吹」毀，幸島上還有另一風速計，同時錄得島上有史以來最高風速，達時速256公里

【21:02】有市民今午「超前部署」，到超市花費約500元購入急凍食品等，計劃明天再購買蔬菜，為颱風即將來到做好準備。她又稱，一旦懸掛八號風球便不會外出，「都大風大雨，之前啲颱風都好犀利都費事落街，因為啲樹都冧晒落嚟。」

在AEON九龍城店，部份麵包款式經已售罄。（董素琛攝）

【19:34】按照天文台預測移動路徑，樺加沙明日下午才進入本港之東南800範圍，若天文台在明日中午發出，料屆時樺加沙中心距離香港東南930公里，再次破格在風暴於800公里外發出一號風球，但料不會打破2018年超強颱風山竹創下的最遠一號風球紀錄。

不過樺加沙仍繼續增強，天文台料中心附近最高持續風速明日下午增至時速240公里，將平1979年超強颱風荷貝風力，比超強颱風山竹的頂峰250公里僅稍低。

【17:01】香港氣象學會發言人梁榮武表示，據天文台最近預測，樺加沙在接近香港的最高風速可接近190公里或以上，認為有大機率比起山竹影響香港時更強、「威力可以接近空前」，所以無論會否再增強，對本港的威脅不容忽視。

【18:43】馬會公布，鑑於超強颱風樺加沙逐漸逼近香港，在考慮天文台最新的預測後，決定取消原定於星期三（24日）在跑馬地馬場舉行的賽事將予取消。是項決定旨在保障公眾及馬匹安全，並配合賽馬業界相有關持份者的運作需要。

【18:20】雷暴警告有效時間延長至晚上7時30分，預料新界東部有局部地區雷暴。

【17:35】馬會公布，鑑於惡劣天氣導致跑道的狀況變差，加上馬匹及騎師的安全一向是本會的首要考慮，因此本會決定取消今日沙田賽馬的最後第9至10場賽事。

天文台9月21日截至下午5時半錄得的全日雨量。（天文台圖片）

【17:30】天文台取消黃色暴雨警告，但市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。由早上9時10分發出，共生效8小時20分鐘。

【16:25】天文台表示，按照現前預測，超強颱風樺加沙會在未來一兩日繼續增強，橫過呂宋海峽一帶並進入南海北部，逐漸靠近廣東沿岸，天文台會在星期一中午前後發出一號戒備信號。

天文台指樺加沙環流廣闊，雖然星期一本港天色短暫好轉及酷熱，但海有湧浪。星期二稍後天氣開始急速轉壞，星期三吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪。由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與2017年的天鴿及2018年的山竹相若。市民請密切留意天文台的最新天氣消息，並盡快做好一切防風、防水浸準備。

超強颱風樺加沙9月21日14時集結在香港之東南偏東約1,330公里，中心附近最高持續風速每小時220公里。（天文台圖片）

超強颱風樺加沙未來數日的預測位置及強度，料9月22日14時中心附近最高持續風速每小時 240 公里。（天文台圖片）

政務司司長陳國基（右一）今日主持應對極端天氣督導委員會會議，全面檢視並進一步督導和統籌跨部門作全面和充分的準備及應變部署，以應對樺加沙可能為香港帶來的威脅。（政府新聞處圖片）

【15:25】超強颱風樺加沙會在本周中期靠近廣東沿岸，政務司司長陳國基今日主持應對極端天氣督導委員會會議，全面檢視並進一步督導和統籌跨部門作全面和充分的準備及應變部署，以應對樺加沙可能為香港帶來的威脅。政務司副司長卓永興、發展局局長甯漢豪、運輸及物流局副局長廖振新、保安局副局長卓孝業、環境及生態局副局長黃淑嫻，以及相關政策局和部門的代表出席會議，聽取天文台台長陳栢緯就樺加沙的最新評估。

．教育局按天文台明日（22日）最新的評估及預測，在明日稍後時間公布有關周二（23日)學校上課及提交2026年度小一入學自行分配學位紙本申請的相應安排。

．保安局轄下的緊急事故監察及支援中心已提前部署並隨時候命，將於八號熱帶氣旋警告信號發出時全面啓動，由相關部門的首長級人員實時密切監察全港市面的情況。

．運輸署緊急事故交通協調中心會繼續每日24小時運作，並聯同港鐵、專營巴士等公共運輸服務營辦商、相關部門和其他機構，密切監察全港各區交通及運輸情況。

．路政署於9月19至22日再次檢測行車隧道的排水泵房設施與安裝在水浸風險較高之觀塘道下通道，以及沙田城門河、大埔林村河及大埔河沿岸共16條行人隧道的水浸警告系統，確保其運作正常。

．發展局已加強預防及防禦措施，統籌應對水浸、山泥傾瀉、塌樹及構築物安全等準備工作；渠務署已為全港約240個容易因淤塞而引致水浸的地點完成檢查及清理的工作，並會繼續實施「及時清渠」的安排。

．各區民政事務處已啓動相關應對工作及將會提早開放臨時庇護中心，協調相關部門和機構加強防備。

．土力工程處和各個政府斜坡維修部門已為在惡劣天氣下應對山泥傾瀉緊急事故做好準備工作；屋宇署啓動了特別應變行動，巡查位處主幹道旁的私人建築地盤，提醒承建商做好防禦措施；樹木管理部門早前已完成高風險地點的樹木風險評估與處理工作。

超強颱風樺加沙9月21日早上8時集結在香港之東南偏東約 1,420公里，中心附近最高持續風速每小時195公里。（天文台圖片）

超強颱風樺加沙未來數日的預測位置及強度。（天文台圖片）

【14:30】 雷暴警告有效時間延長至今日下午4時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【14:05】 天文台發出局部地區大雨提示：大埔區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。

【12:21】按中央氣象台資料，樺加沙今早最大風力達16級，即中心附近最高持續風速每秒51至56米或每小時184至201公里，成為今年以來西北太平洋的最強颱風，預料星期三（23日）廣東沿海登陸。到11時中央氣象台已錄得其最大風力達17級，為風力級別最高級別，與天文台預測其中心附近最高持續風速日內更會升至每小時220公里吻合。

中央氣象台預料樺加沙星期一（22日）將穿越巴士海峽，星期二（23日）凌晨進入南海東北部海面，其後趨向廣東沿海登陸。(中央氣象台圖片)

【11:30】天文台發出特別天氣提示，指按照目前預測，超強颱風樺加沙會在未來一兩日繼續增強，橫過呂宋海峽一帶並進入南海北部，逐漸靠近廣東沿岸。雖然星期一本港天色短暫好轉及酷熱，但海有湧浪。

星期二稍後天氣開始轉壞，星期三吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪。由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與2017年的天鴿及2018年的山竹相若。

天文台9月21日早上11時半更新九天天氣預報，預測受到本周中受到超強颱風樺加沙吹襲，天氣相當惡劣。（天文台圖片）

【10:10】天文台發出特別天氣提示，指大埔區的雨勢特別大，已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。市民應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。

【09:28】文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日在電台節目呼籲，市民勿在打風期間前往沙灘滑浪，一來康文署轄下泳灘本身禁止滑浪，二來一旦發生意外需要營救，危險的不只是滑浪人士，更包括前往營救人員：「唔係講緊罰，係營救你嘅警察、消防同民安隊同事(都有危險)......以往有營救同事犧牲咗。」

【09:10】天文台上午9時10分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。

天文台9月21日上午8時42分的雷達圖顯示，雷雨區廣泛影響本港。（天文台圖片）

【08:45】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

與米娜殘餘相關的驟雨正影響珠江口一帶。本港方面，今早多處地區錄得超過20毫米雨量，而新界東部的雨量更超過70毫米。

在上午八時，超強颱風樺加沙集結在馬尼拉之東北偏東約750公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，移向呂宋海峽一帶並繼續增強。

【08:40】雷暴警告有效時間延長至今日上午11時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

天文台預測超強颱風樺加沙9月24日凌晨2時移至香港東南約150公里時，中心附近最高持續風速達每小時210公里 。（天文台圖片）

【08:13】熱帶氣旋樺加沙（菲律賓提供名稱，意思快速移動）30小時內連升四級，至今日（21日）凌晨2時已升至超強颱風，天文台預測其中心附近最高持續風速日內更會升至每小時220公里。

天文台凌晨2時更新預測移動路徑圖，預測樺加沙將於本周三（24日）日間在天文台以南約70公里的珠海市佳蓬列島以南海域掠過；由於其環流巨大，10級風（暴風）超過100公里，足以覆蓋香港全境。

【07:45】天文台指今早多處地區錄得超過20毫米雨量，而新界東部的雨量更超過70毫米。

【06:45】天文台：與米娜殘餘相關的驟雨持續影響本港，預料未來一兩小時部分地區雨勢頗大。市民請保持警惕。

【06:30】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。雷暴警告有效時間延長至今日上午9時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

天文台9月21日上午6時半的雷達圖顯示，雷雨區廣泛影響本港。（天文台圖片）

【05:45】超強颱風樺加沙集結在馬尼拉之東北偏東約770公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，移向呂宋海峽一帶並繼續增強。

與米娜殘餘相關的驟雨正影響珠江口一帶，今早新界東部錄得超過50毫米雨量。

【05:05】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。雷暴警告有效時間至上午7時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【05:00】天文台：香港以東海域持續有強雷雨區發展，預料未來一兩小時部分地區雨勢頗大。市民請留意天氣變化。

天文台9月21日凌晨5時的雷達圖顯示，雷雨區影響本港。（天文台圖片）

【03:30】天文台表示，預料熱帶氣旋樺加沙會在今明兩日移向呂宋海峽一帶並繼續增強，有機會以超強颱風強度在本週中期靠近廣東沿岸。按照現時預測，本港星期二、三天氣逐漸轉壞，星期三吹烈風至暴風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪。由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與2017年的天鴿及2018年的山竹相若。

超強颱風樺加沙9月21日02時集結在香港之東南偏東約 1,510公里，中心附近最高持續風速每小時195公里。（天文台圖片）

【02:00】熱帶氣旋樺加沙已增強為超強颱風，集結在香港之東南偏東約1,510公里，中心附近最高持續風速為每小時195公里。

【02:00】天文台發出局部地區大雨提示，指出新界北區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸，可能受影響的市民應採取適當預防措施，防止水浸可能引致的損失，上述區域已錄得、或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。

【01:06】雷暴警告有效時間至凌晨4時正。

【00:40】天文台：與原熱帶氣旋米娜殘餘相關的驟雨正影響本港。預料未來一兩小時部分地區雨勢頗大。市民請留意天氣變化。

颱風樺加沙9月20日14時集結在香港之東南偏東約1,670 公里，中心附近最高持續風速每小時140公里。（天文台圖片）

天文台9月20日下午4時指出，強烈熱帶風暴樺加沙已增強為颱風。衞星雲圖顯示，其風眼清晰可見。(天文台圖片)

天文台9月20日下午4時指出，強烈熱帶風暴樺加沙已增強為颱風。衞星雲圖顯示，其風眼清晰可見，紅色代表有強對流天氣。(天文台圖片)

【20:45】天文台表示，颱風樺加沙已增強為強颱風。在下午8時，樺加沙集結在馬尼拉之東北偏東約870公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，移向呂宋海峽一帶並繼續增強。

【16:00】天文台表示，強烈熱帶風暴樺加沙已增強為颱風。在下午4時，樺加沙集結在馬尼拉之東北偏東約870公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，移向呂宋海峽一帶。

樺加沙9月20日將增強至颱風，風眼開始構成。（Tropical Tidbits圖片）

▼9月20日 米娜風球取消後本港不時下大雨▼



熱帶氣旋米娜9月20日上午遠離香港，不過暴雨卻隨其後，天文台發出黃色暴雨警告。在炮台山東岸公園，有人雨中漫步打卡或看海。（黃寶瑩攝)

熱帶氣旋米娜9月20日上午遠離香港，不過暴雨卻隨其後，天文台發出黃色暴雨警告。在炮台山東岸公園，有人堅持大雨仍在跑步。（黃寶瑩攝)

【15:10】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【12:30】天文台預料熱帶氣旋樺加沙會在未來一兩日移向呂宋海峽一帶並顯著增強，有機會以超強颱風強度在下週中期靠近廣東沿岸。

按照現時預測，本港星期二、三天氣逐漸轉壞，星期三吹烈風至暴風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪。

由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與2017年的天鴿及2018年的山竹相若。天文台呼籲市民請留意天文台最新天氣消息及做好防風防水浸準備。

強烈熱帶風暴樺加沙9月20日08時集結在香港之東南偏東約1,750公里，中心附近最高持續風速每小時110公里。（天文台圖片）

【11:35】天文台預料樺加沙會在下星期二（23日）逐漸靠近廣東沿岸，受其廣闊環流影響，下周中期該區天氣轉壞，風勢顯著增強，有狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有巨浪及湧浪。

【11:30】根據天文台最新九天天氣預報，下周三（24日），離岸及高地風力達11級，即暴風級數，接近颶風級數。

根據天文台最新九天天氣預報，下周三（24日），離岸及高地風力達11級，即暴風級數，接近颶風級數。

▼9月19日 米娜3號風球下尖沙咀海旁▼



熱帶氣旋9月19日為本港帶來3號風球，下午在尖沙咀海旁，有遊客到來感受風力，有新人拍攝婚紗照。(廖雁雄攝)

熱帶氣旋9月19日為本港帶來3號風球，下午在尖沙咀海旁，有遊客到來感受風力，擺甫士拍照。(廖雁雄攝)

【00:00】天文台特叨天氣提示指，預料樺加沙會在未來一兩日移向呂宋海峽一帶並顯著增強，有機會達超強颱風強度，在下週初進入南海北部。按照現時預測，樺加沙會在下週中期靠近廣東沿岸，本港天氣將會轉壞，風勢顯著增強，有狂風大驟雨及雷暴。海有非常大浪及湧浪。由於屆時風暴潮可能相當顯著，沿岸地區有機會出現水浸。市民請留意天文台最新天氣消息及做好準備。

▼9月18日 突然下雨 有市民急步避雨▼



