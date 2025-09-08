塔巴風球．最新｜天文台：下午1時10分改發3號風球

【塔巴／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／暴雨警告】熱帶氣旋塔巴周日（7日）晚上9時升級強烈熱帶風暴，天文台在9時20分改發8號風球。天文台今早（8日）最新表示，塔巴正移入廣東內陸並將逐步遠離本港，預料本港普遍風力會逐漸減弱，天文台會在下午1時10分改發3號強風信號。教育局公布所有日校周一停課。



▼9月8日 打風消息▼

強烈熱帶風暴塔巴9月8日早上9時登陸廣東西部上川及下川島，續向北移向內陸。在上午9時集結在香港之西南偏西約170公里，中心附近最高持續風速每小時110公里。（天文台圖片）

熱帶氣旋塔巴9月8日早上逼近本港，8號風球下「打風黑點」杏花邨不時刮起大風，驚濤拍岸。（梁鵬威攝）

熱帶氣旋塔巴9月8日早上逼近本港，8號風球下「打風黑點」杏花邨不時刮起大風，驚濤拍岸。（梁鵬威攝）

+ 6

【11:35】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【10:45】天文台特別天氣提示指，塔巴正移入廣東內陸並將逐步遠離本港。預料本港普遍風力會逐漸減弱，天文台會在下午1時10分改發三號強風信號。

【09:45】天文台：8號風球至少維持至下午1時。

【09:15】天文台：塔巴已在廣東台山登陸，隨後會進入廣東內陸並逐漸遠離本港。現時本港多處仍吹烈風，離岸及高地達暴風程度，而塔巴的雨帶會在今日初時繼續為珠江口帶來狂風大驟雨。

【09:00】天文台：塔巴即將在廣東台山附近登陸，隨後會進入廣東內陸並逐漸遠離本港。現時海有非常大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受天文大潮及風暴潮的共同影響，今早本港部分低窪地區可能會出現水浸，而大澳的海水高度已上漲至海圖基準面以上約3米，較正常高約0.5米。

在過去一小時，昂坪、長洲及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時101、93及91公里，最高陣風分別超過每小時145、124及102公里。

強烈熱帶風暴塔巴9月8日上午6時集結在香港之西南約170公里，中心附近最高持續風速每小時110公里。（天文台圖片）

【07:50】現時本港多處仍吹烈風，離岸及高地達暴風程度，而塔巴的雨帶會在今日初時繼續為珠江口帶來狂風大驟雨。 塔巴即將在廣東台山附近登陸，隨後會進入廣東內陸並逐漸遠離本港。八號烈風或暴風信號會至少維持至今早11時。隨後天文台會視乎本地風力的減弱程度，評估改發三號強風信號的時間。

在過去一小時，長洲、昂坪及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時99、96及78公里，最高陣風分別超過每小時123、149及95公里。

【06:50】在過去一小時，昂坪、長洲及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時101、93及84公里，最高陣風分別超過每小時142、116及95公里。

【05:35】民政事務總署在各區共開放29個臨時庇護中心，共有211人入住。政府1823電話中心收到一宗塌樹報告，政府暫時沒有收到山泥傾瀉或水浸報告。醫院管理局表示，一名男子在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。

【04:56】塔巴正於香港西南面約170公里左右掠過。現時本港離岸吹烈風，高地達暴風程度。按照現時預測，塔巴會在未來數小時於廣東西部登陸，而其雨帶會在今日初時繼續為珠江口帶來狂風大驟雨。八號烈風或暴風信號會至少維持至今早11時。

受天文大潮及風暴潮的共同影響，今早本港西部沿岸的水位會升得比平常高，部分低窪地區可能會出現水浸。市民請採取適當預防措施。

在過去一小時，昂坪、長洲及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時97、80及68公里，最高陣風分別超過每小時125、103及86公里。

天文台9月8日凌晨4時55分發出黃色暴雨警告。5時雷圖顯示，雨區已覆蓋大部份香港區域。（天文台圖片）

【04:55】天文台發出黃色暴雨警告。雷暴警告有效時間延長至今日上午9時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

強烈熱帶風暴塔巴9月8日凌晨3時集結在香港之西南偏南約200公里，中心附近最高持續風速每小時110公里。（天文台圖片）

【02:55】按照現時預測，塔巴會在未來數小時於香港西南面200公里內掠過，隨後在廣東西部登陸。受天文大潮及風暴潮的共同影響，今早本港西部沿岸的水位會升得比平常高，部分低窪地區可能會出現水浸。

塔巴的雨帶正為珠江口帶來狂風大驟雨。本港風勢正在增強，離岸及高地開始吹烈風。在過去一小時，昂坪、塔門及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時76、68及58公里，最高陣風分別超過每小時103、83及71公里。

【01:45】本港風勢正在增強，離岸及高地開始吹烈風，海有非常大浪及湧浪。在過去一小時，長洲及昂坪分別錄得的最高持續風速為每小時64及75公里，最高陣風分別超過每小時74及104公里。

【00:41】民政事務總署在各區共開放29個臨時庇護中心，共有176人入住。政府1823電話中心收到一宗塌樹報告。醫院管理局表示，暫時沒有市民在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。

強烈熱帶風暴塔巴9月8日凌晨0時集結在香港之西南偏南約250公里，中心附近最高持續風速每小時105公里。（天文台圖片）

▼9月7日 打風消息▼



【23:11】天文台：未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

天文台9月7日23時18分雷達圖顯示，一道雷雨帶正逼近本港。（天文台圖片）

【21:50】天文台指除非塔巴採取更接近珠江口的路徑或顯著增強，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的機會較低。八號烈風或暴風信號會至少維持至明早11時。

在過去一小時，昂坪、長洲及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時62、56及46公里，最高陣風分別超過每小時83、67及57公里。

強烈熱帶風暴塔巴9月7 晚上9時集結在香港之西南偏南約250公里，中心附近最高持續風速每小時90公里。（天文台圖片）

【21:25】康樂及文化事務署：由於八號熱帶氣旋警告信號現正生效，轄下所有刊憲泳灘暫時封閉。根據《公眾衞生及市政條例》之下的《泳灘規例》，任何人士如不遵從有關暫時封閉的安排即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款2,000元及監禁14天。署方指在惡劣天氣下，市民應遠離岸邊，切勿前往泳灘進行水上活動，以免危及個人及救援人員的安全。

【21:20】天文台發出八號東南烈風或暴風信號。 預料本港平均風速每小時63公里或以上。呼籲市民盡快完成所有防風措施，遠離岸邊及停止所有水上活動。

9月7日晚上9時許8號風球生效。在打風黑點杏花邨，近岸有大浪拍岸，出現浪花，不過現場風力不大。（林遠航攝）

【21:00】塔巴由熱帶風暴增強至強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速每小時90公里。

【19:45】天文台：預料本港今晚及明日有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。在過去一小時，昂坪、長洲及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時68、55及48公里，最高陣風分別超過每小時86、60及57公里。

【19:20】天文台宣布會在今晚9時20分發出八號熱帶氣旋警告信號，本港風勢將會增強。政府提醒返家路程偏遠、轉折或居住離島的市民，現應啟程回家。

熱帶風暴塔巴9月7日下午17時集結在香港以南約310公里，中心附近最高持續風速每小時85公里。（天文台圖片）

【17:45】天文台：按照現時預測，塔巴會繼續靠近廣東西部沿岸，本地風勢會進一步增強。天文台會在今晚9時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。預料塔巴會在明早日出前後於香港西南面200公里內掠過，隨後在廣東西部登陸，八號烈風或暴風信號會至少維持至明早11時。

預料本港今晚及明日有狂風大驟雨及雷暴。海有非常大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，明早部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。

在過去一小時，塔門及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時51及43公里，最高陣風分別超過每小時58及51公里。

天文台9月7日下午4时半更新九天天氣預報，料9月8日吹東南風7至8級，初時高地達10級。稍後南風6級。（天文台圖片）

受塔巴影響，天文台於凌晨2時40分改發3號強風信號，估計會在今日日間維持。（鄭子峰攝）

受塔巴影響，天文台於凌晨2時40分改發3號強風信號，估計會在今日日間維持。（鄭子峰攝）

【16:56】澳門氣象局宣布八號東北風球將於晚上21時00分發出。

天文台9月7日下午2時發布塔巴的預測路徑圖。（天文台圖片）

▼9月7日 打風消息▼

【14:45】過去兩三小時，塔巴穩定地向西北偏北方向移動，而其外圍雷雨帶正影響廣東沿岸。

按照現時預測，塔巴會進一步增強並靠近廣東西部沿岸，在明早於香港西南面200公里內掠過。其烈風區將會逐漸影響珠江口一帶，本港風勢將逐步增強。天文台會考慮在今晚9時至午夜12時之間改發八號烈風或暴風信號。

受塔巴影響，天文台於凌晨2時40分改發3號強風信號，估計會在今日日間維持。（鄭子峰攝）

【14:00】澳門氣象局表示，今日晚上8時至11時將考慮改發八號東北風球。

由於未來數日正值天文大潮，疊加風暴潮影響，明日日間內港一帶有機會出現0.5至1.0米水浸，今日下午2時30分發出黃色風暴潮警告。

【13:45】過去數小時，塔巴繼續向西北偏北方向移動，而其外圍雷雨帶正影響廣東沿岸。隨著塔巴逐漸靠近，本港風勢將逐步增強。

按照現時預測，塔巴會繼續增強，在明早周一（8日）於香港西南面200公里左右掠過。由於其環流較為細小，天文台會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。

9月7日早上多區有雨。（董素琛攝）

天文台9月7日早上9時發布塔巴的預測路徑圖。（天文台圖片）

【09:45】在過去兩三小時，塔巴開始轉向西北偏北方向移動。 隨著塔巴逐漸靠近，本港風勢將逐步增強。

【07:45】天文台表示過去數小時，塔巴繼續橫過南海北部並有增強的跡象。本港離岸及高地已吹強風，預料風力會繼續增強，三號強風信號會在今日日間大部分時間維持。

按照現時預測，塔巴會進一步增強，在明早於香港西南面200公里左右掠過，但其環流較為細小。天文台會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。

預料本港今日驟雨漸轉頻密及有狂風，稍後雨勢頗大。明日仍有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，明早部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。

天文台9月7日凌晨4時發布塔巴的預測路徑圖。（天文台圖片）

【05:00】澳門氣象局表示，受塔巴外圍環流影響，今日開始驟雨增多及有雷暴，風勢增大，將於早上8時改發3號風球。

雖然該熱帶氣旋環流較小，但按現時預測路徑，該熱帶氣旋將採取較接近珠江口路徑，周一(8日)初時於澳門西南約150公里附近掠過，且不能排除其近岸增強的可能性，因此今日(7日)晚間發出8號風球的機會為中等至較高。

由於未來數日正值天文大潮，疊加風暴潮影響，周一(8日)日間內港一帶有機會出現0.5米以上水浸，今日下午發出黃色風暴潮警告機會為中等至較高。

天文台9月7日凌晨4時發布塔巴的預測路徑圖。（天文台圖片）

天文台9月7日凌晨4時發布塔巴的預測路徑圖。（天文台圖片）

【04:45】過去數小時，塔巴繼續橫過南海北部。受塔巴相關的強風區影響，本港風勢逐漸增強。3號強風信號會在今日日間大部分時間維持。

按照現時預測，塔巴會逐漸增強，在星期一（8日）早上於香港西南面200公里左右掠過，但其環流較為細小。天文台會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。

預料本港今日驟雨漸轉頻密及有狂風，稍後雨勢頗大。星期一仍有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，星期一早上部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。

在過去一小時，昂坪及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時56及48公里，最高陣風分別超過每小時77及65公里。

【02:45】在過去數小時，塔巴繼續穩定地橫過南海北部。預料受與塔巴相關的強風區影響，本港風勢將會逐漸增強。3號強風信號會在今日日間大部份時間維持。

按照現時預測，塔巴會逐漸增強，在周一（8日）早上於香港西南面200公里左右掠過，但其環流較為細小。天文台會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在今晚（7日）改發更高熱帶氣旋警告信號。

預料本港今日驟雨漸轉頻密及有狂風，稍後雨勢頗大。星期一仍有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，星期一早上部份沿岸低窪地區有機會出現水浸。

【02:40】天文台發出3號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里。 請將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。

天文台9月7日凌晨2時發布塔巴的預測路徑圖。（天文台圖片）

天文台9月7日凌晨2時發布塔巴的預測路徑圖。（天文台圖片）

天文台9月7日凌晨2時發布塔巴的預測路徑圖。（天文台圖片）

【01:45】在過去數小時，塔巴繼續穩定地橫過南海北部。預料其強風區將於今日（7日）逐漸影響珠江口一帶，天文台會在上午2時40分改發三號強風信號。

按照現時預測，塔巴會逐漸增強，在周一（8日）早上於香港西南面200公里左右掠過，但其環流較為細小。天文台會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。

預料今日本港風勢逐漸增強，驟雨漸轉頻密。星期一有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，星期一早上部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。

天文台9月6日晚上11時發布塔巴的預測路徑圖。（天文台圖片）

天文台9月6日晚上11時發布塔巴的預測路徑圖。（天文台圖片）

天文台9月6日晚上11時發布塔巴的預測路徑圖。（天文台圖片）

▼9月6日 打風消息▼



【23:45】在過去數小時，塔巴穩定地向西北偏西方向移動。預料其強風區將於星期日（9月7日）逐漸影響珠江口一帶，天文台會在周日凌晨2時40分改發三號強風信號。

按照現時預測，塔巴會逐漸增強，在星期一（9月8日）早上於香港西南面200公里左右掠過，但其環流較為細小。天文台會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在星期日晚上改發更高熱帶氣旋警告信號。

預料星期日本港風勢逐漸增強，驟雨漸轉頻密。星期一有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，星期一早上部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。

【22:45】在過去數小時，塔巴穩定地向西北偏西方向移動並有所增強。預料其強風區將於明日逐漸影響珠江口一帶，天文台會在午夜12時至明日上午3時之間改發三號強風信號。

按照現時預測，塔巴會進一步增強，在星期一（8日）早上於香港西南面200公里左右掠過，但其環流較為細小。天文台會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在明晚改發更高熱帶氣旋警告信號。

預料明日本港風勢逐漸增強，驟雨漸轉頻密。星期一有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，星期一早上部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。

【21:45】天文台表示，位於南海北部的熱帶風暴已命名為塔巴。

【20:55】在過去數小時，該熱帶氣旋穩定地向西北偏西方向移動並有所增強，而其外圍雨帶亦正接近廣東沿岸。預料其強風區將於明日逐漸影響珠江口一帶，天文台會在午夜12時至明日上午3時之間改發3號強風信號。

天文台指，按照現時預測，該熱帶氣旋會進一步增強，在下星期一（8日）早上於香港西南面200公里左右掠過，但其環流較為細小。天文台會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在明晚改發更高熱帶氣旋警告信號。

預料明日本港風勢逐漸增強，驟雨漸轉頻密。下星期一有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，下星期一早上部份沿岸低窪地區有機會出現水浸。

【16:45】在過去數小時，該熱帶氣旋穩定地向西北偏西方向移動，而其外圍雨帶亦正接近廣東沿岸。預料其強風區將於明日逐漸影響珠江口一帶，天文台會在午夜12時至明日上午3時之間改發三號強風信號。

按照現時預測，該熱帶氣旋會逐步增強，在星期一（9月8日）早上於香港西南面200公里左右掠過，但其環流較為細小。天文台會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在明晚改發更高熱帶氣旋警告信號。

預料明日本港風勢逐漸增強，驟雨漸轉頻密。星期一有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。 受風暴潮影響，星期一早上部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。

9月6日上午9時熱帶氣旋位置。(天文台)

【11:45】天文台：一號戒備信號會在今日維持。預料本港今日下午極端酷熱，市區最高氣溫在35度左右，新界北部可達38、39度水平。隨著該熱帶氣旋靠近，明日本港風勢逐漸增強，驟雨漸轉頻密。星期一（9月8日）有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。 受風暴潮影響，星期一早上部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。

【07:45】按照現時預測，該熱帶低氣壓會逐步增強並靠近廣東西部沿岸。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日（9月7日）初時改發3號強風信號。

天文台預料本港今日大致天晴，日間極端酷熱，市區氣溫在35度左右，新界北部可達38、39度水平。隨著該熱帶氣旋靠近，明日本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。星期一（9月8日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。 受風暴潮影響，星期一早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。

9月5日衞星圖像顯示，在菲侓賓呂宋島有一個強對流天氣的低壓區在發展（右下方）。（天文台圖片）

天文台9月5日預測南海廣闊低壓槽上可能有低壓區發展。AI人工智能預報系統「風烏」則料會是成熟的熱帶氣旋，圖為預測9月8日02:00情況。（天文台地球天氣網頁）

天文台9月5日預測低壓區將會增強。歐洲中期天氣預報中心料直襲珠三角一帶。圖為預測9月8日14:00情況。（天文台地球天氣網頁）

▼2025年9月5日 打風前日間天氣酷熱▼



+ 7

▼9月5日 打風消息▼



【22:45】該熱帶低氣壓環流較為細小，預料會在今晚（5日）及明日（6日）與香港保持約500公里或以上的距離。一號戒備信號會在今晚及明日大部分時間維持。

按照現時預測，該熱帶低氣壓會逐步增強並靠近廣東沿岸。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期日（7日）改發更高熱帶氣旋警告信號。

受該熱帶低氣壓影響，星期日稍後本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。星期一（8日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。 受風暴潮影響，星期一早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。

【22:23】天文台指，該熱帶低氣壓環流較為細小，預料會在今晚（5日）及明日（6日）與香港保持約500公里或以上的距離。一號戒備信號會在今晚及明日大部份時間維持。

按照現時預測，該熱帶低氣壓會逐步增強並靠近廣東沿岸。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期日（7日）改發更高熱帶氣旋警告信號。

受該熱帶低氣壓影響，星期日稍後本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。星期一（8日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。 受風暴潮影響，星期一早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。

【22:20】天文台發出一號戒備信號，表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。天文台提醒市民在計劃活動時考慮天氣的轉變，並注意離岸海域可能有強風。

【21:00】位於呂宋附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並集結在本港800公里範圍內。天文台今晚10時20分發出一號戒備信號。

受高空反氣旋影響，明日（6日）本港仍然大致天晴，日間極端酷熱，市區氣溫約35度，新界北部可達38至39度水平。按照現時預測，該熱帶氣旋將逐步增強，大致移向廣東沿岸，但其強度及移動速度存在變數。

預料受其影響，下周日（7日）稍後本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。下周一（8日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪，同時受風暴潮影響，早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。

天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在下周日（7日）改發更高熱帶氣旋警告信號。市民請留意天文台的最新天氣消息。

(天文台網頁圖片)

(天文台網頁圖片)

(天文台網頁圖片)

各電腦模式對其熱帶氣旋的強度及移速仍有分歧。（天文台圖片）

總水位高度估算示意圖。（天文台圖片）

▼AI人工智能預報系統「風烏」9月5日對南海低壓系統預測▼



+ 1

▼AI人工智能預報系統「盤古」9月5日對南海低壓系統預測▼



+ 1

▼AI人工智能預報系統「伏羲」9月5日對南海低壓系統預測▼



+ 1

▼AI人工智能預報系統「AIFS」9月日對南海低壓系統預測▼



+ 1

▼歐洲中期預報中心9月5日對南海低壓系統預測▼

