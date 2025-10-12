基孔肯雅熱｜居油麻地上海街65歲婦確診　上周到廣州6日

截至今日（12日）下午5時，本港新增一宗新增感染基孔肯雅熱個案。衞生署衞生防護中心表示，個案涉及一名居於油麻地上海街的65歲本地女子，她月初曾到訪廣東省廣州市，回港後出現發燒及皮疹等徵狀。中心認為她是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。



衞生署衞生防護中心表示，個案涉及一名居於油麻地上海街的65歲本地女子，她到訪廣東省廣州市，回港後出現發燒及皮疹等徵狀。(資料圖片／馬耀文攝)

初步調查顯示，患者於10月5日至10日到訪廣東省廣州市，10月10日出現關節痛，翌日出現發燒及皮疹，同日到明愛醫院急症室求醫，並獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。醫院管理局的化驗結果顯示，她的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應。病人沒有家居接觸者。

由於病人於潛伏期身處廣東省，中心認為她是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。中心會繼續進行流行病學調查，並已把個案通報廣東省衞生當局。

本港今新增一宗基孔肯雅熱輸入個案。（資料圖片/梁鵬威攝）

累計錄32宗確診個案

本港今年累計錄得32宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案。本港在2016至2019年每年錄得介乎1至11宗輸入個案。

自2025年初至9月30日，全球40個國家／地區呈報了445,271宗基孔肯雅熱病例及155宗相關死亡個案。個案分布在美洲、非洲、亞洲及歐洲。現時全球多國正爆發基孔肯雅熱，市民外遊前必須注意當地情況。