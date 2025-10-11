基孔肯雅熱｜新增兩輸入個案　藍田69歲婦及居大坑51歲男曾訪廣東

衞生防護中心今日（11日）公布兩宗基孔雅熱新確診個案，一名居住藍田邨的69歲女子，於9月28日至10月8日獨自到訪廣東省中山市，昨日（10日）出現發燒及關節痛等徵狀，目前情況穩定。



另一宗個案涉及一名住在大坑慧景園的51歲男子，於10月4日至7日到訪廣東省揭陽市和汕頭市，近日有發燒及出現皮疹等徵狀，目前情況穩定。與其同行的4名人士及一名沒有同行外遊的家居接觸者，現時均沒有出現病徵，全部正接受醫學監察。該兩宗新增個案同屬輸入個案。



在香港普遍存在的白紋伊蚊可以傳播基孔肯雅熱。（資料圖片）

衞生防護中心截至今日下午5時，錄得2宗新增感染基孔肯雅熱確診輸入個案。一名住在藍田邨的69歲女病人，9月28日至10月8日獨自到訪廣東省中山市，昨日出現發燒及關節痛等徵狀，同日到廣華醫院急症室求醫。她獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定；沒有家居接觸者。

另一宗個案涉及一名居於大坑慧景園的51歲男病人，他於10月4日至7日到訪廣東省揭陽市和汕頭市，其後於同月8日出現發燒、9日出現關節痛，並於10日出現皮疹，同日到私家醫院門診求醫。

該名男病人獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。與他同行到揭陽市和汕頭市的4名人士，及其一名沒有同行外遊的家居接觸者，現時均沒有出現病徵，全部正接受醫學監察。

2025年8月8日，本港新增一宗基孔肯雅熱輸入個案，涉及一名66歲女子，她居於葵青石籬一邨，上月到佛山探親。食環署翌日安排人員到石籬一邨滅蚊。（資料圖片／梁鵬威攝）

衞生防護中心指，兩宗個案的病人同於潛伏期身處廣東省，認為他們是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。中心又指會繼續進行流行病學調查，並已把個案通報廣東省衞生當局。

根據中心資料，本港今年累計錄得31宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案；2016至2019年每年錄得介乎1至11宗輸入個案。