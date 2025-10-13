特約演員涉非禮習泳女學員　事主練呼吸被壓胸　被告不懷好意地笑

曾任特約演員的游泳教練陳仲維，被指教游水時以手掌掃胸及下體觸碰46歲女學員臀部，陳否認1項非禮罪，案件今（13日）於九龍城裁判法院開審。女事主供稱，當天已是她上被告第五節課，她稱練習水中呼吸及手部動作時，覺有人用手壓其胸，她即返回水面見被告在旁對著她笑，並認為被告的笑容不懷好意，她即轉身走到池邊，被告靠近她其下體位置碰及她的臀部，她感到是「硬嘅」。她之後借故離開泳池，聽到被告大聲說話，並稱所有女人都鍾意他。



被告陳仲維（61歲，游泳教練）否認1項非禮罪，指他於2024年6月21日，在紅磡大環山游泳池非禮女子X。

被告陳仲維(右)否認教游水時非禮46歲女學員。(陳蓉攝)

被告陳仲維17歲時曾為香港游泳代表，並曾為香港出戰亞運會、英聯邦運動會及泛亞太平洋游泳賽。

事主X供稱，她經朋友介紹參加泳班，每星期上課兩次，每次1.5小時，被告負責包括她的4人，另外兩名同學同為女生，其中一人是女中學生。

練習水中呼吸時被人壓右胸

案發當日，她身穿黑色泳裝及短褲，再套上長䄂外衣遮蓋，並有戴上泳帽及泳鏡。當日是課程的第5課，她如常練習水中呼吸及手部動作，其後感覺有手掌大力壓其右胸，並拉到左邊，過程維持2至3秒。X形容：「嗰刻好緊張，覺得有唔對路嘅嘢發生左。」

回到水面見被告不懷好意地笑

X續指，她返回水面後，見被告在她左邊看着她笑，她覺被告不懷好意，附近亦沒有其他人，且被告當時應沒戴泳鏡，X說：「因為我可以見到佢嘅眼神，先見到佢有唔好嘅意圖。」

覺被告下體觸碰其臀時是硬的

X稱她即90度彎腰站立，臀部翹起向外，雙手扶住池邊，其後被告再用下體先後觸碰其兩邊臀部。X形容：「當刻個心係非常之驚。」她當刻心很亂，感到被告的下體因興奮而勃起，然後再「篤」落去，又稱：「佢畀我感覺嗰一刻係硬嘅。」X指整個過程維持約2至3秒。

被告稱所有女人都鍾意他

其後她借故稱耳朵入水要休息，她聽到被告不斷說：「呢一個池呢就我大晒嘅，所有女人都鍾意佢（我），我嘴你就嘴你啦，你走唔甩。」

承認事實指，X在2024年6月24日報案稱被非禮。被告翌日凌晨被捕，他警誡下稱：「我一定無做過。」

案件編號：KCCC1843/2025