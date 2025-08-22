前特約演員陳仲維涉泳池非禮女子 否認控罪10.13開審
曾任特約演員的游泳教練陳仲維，涉在紅磡大環山游泳池非禮一名女泳客。陳被控一項非禮罪，案件今（22日）在九龍城裁判法院再訊時，陳否認控罪，裁判官把案件押後至10日13日審訊，期間陳准繼續以500元保釋。
被告陳仲維，61歲，報稱游泳教練。被控於2024年6月21日，在紅磡大環山游泳池非禮女子X。
控方將傳召3名證人
控方透露將會傳召3名證人。控方為X申請在屏風後作供，遮擋X與被告、公眾人士的視線，並安排由特別通道進出法庭。裁判官批准申請，並把案件排期至10月13日審訊。
被告曾參演天地男子及我和殭屍有個約會2
資料顯示，陳是前香港游泳代表，亦為泳濤會創辦人。此外，他曾涉足演藝行業多年，參演的電視劇包括《天地男兒》、《我和殭屍有個約會2》等。
案件編號：KCCC1593/2025
