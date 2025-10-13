網店老闆37萬元賄順豐5員工助運電子煙　廉署正式起訴8人明日提堂

廉政公署早前採取「蒼鷺」執法行動，揭發有非法銷售電子煙集團，涉嫌賄賂順豐公司員工，換取對方接受電子煙產品運送訂單。廉署今日（13日)落案起訴集團主腦及物流公司職員共八人，各被告獲准保釋，案件明天（14日）在東區裁判法院提訊，控方稍後會申請將案件轉介區域法院答辯。



廉署在2025年4月的「蒼鷺」行動中檢獲逾20萬件電子煙產品，包括電子煙機及含有尼古丁的電子煙彈，巿值估計約$2,000萬，是電子煙禁令生效以來檢獲最大批的電子煙產品。（廉署圖片）

順豐列明禁運電子煙 電子煙網店經營者行賄順豐站人員運送

其中三名被告為電子煙網店經營者、41歲的張維艇、其38歲妻子陳美君、37歲網店倉務員蘇永成。另外五名被告為順豐速運（香港）有限公司職員，即順豐站主管蔡俊斌、順豐站助理蘇美欣及鍾爍瑩，以及收派員吳國漢及黃榮華，年齡介乎27歲至56歲。

按順豐內部政策，前線員工接收郵包時須拆開郵包檢查，確保郵包內不含禁運電子煙等禁運物品。如發現任何禁運物品，須向順豐站主管報告。

廉署調查顯示，張維艇涉嫌先後接觸順豐站助理蘇美欣及收派員吳國漢，分別向二人提出支付報酬以換取其協助，透過順豐運送電子煙產品。蘇美欣其後獲得主管蔡俊斌的默許，她和吳國漢二人亦尋求所屬順豐站的同事協助運送郵包。

廉政公署。（資料圖片）

被告分別以25萬元及12萬元賄賂兩班順豐員工

控罪指，於2024年7月至2025年4月期間，蔡俊斌、蘇美欣及鍾爍瑩涉嫌從張維艇接受賄款共約25萬元，以違反順豐內部政策，接受電子煙產品運送訂單。張維艇又涉嫌以貪污手段，串謀吳國漢及黃榮華使二人接受賄款共約12萬元，以接受電子煙產品運送訂單。

另外兩項控罪指，張維艇、陳美君及蘇永成涉嫌於2023年4月至2025年4月期間，串謀他人售賣另類吸煙產品及毒藥表第1部所列毒藥（即尼古丁）。

張維艇與該五名順豐職員被控兩項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。

張維艇、陳美君及蘇永成另被控兩項罪名，即一項串謀售賣另類吸煙產品，違反《吸煙(公眾衞生)條例》第15DA(1)(c)條及《刑事罪行條例》第159A條，以及一項串謀銷售毒藥表第1部所列毒藥，違反《藥劑業及毒藥條例》第21條及33(1)條及《刑事罪行條例》第159A條。

各被告獲廉署准予保釋，案件明天（14日）在東區裁判法院提訊，控方稍後會申請將案件轉介區域法院答辯。

廉署在2025年4月的「蒼鷺」行動中檢獲逾20萬件電子煙產品，包括電子煙機及含有尼古丁的電子煙彈，巿值估計約$2,000萬，是電子煙禁令生效以來檢獲最大批的電子煙產品。（廉署圖片）

廉署在2025年4月的「蒼鷺」行動中檢獲逾20萬件電子煙產品，包括電子煙機及含有尼古丁的電子煙彈，巿值估計約$2,000萬，是電子煙禁令生效以來檢獲最大批的電子煙產品。