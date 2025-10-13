基孔肯雅熱｜居尖沙咀柯士甸道70歲男子確診　曾訪佛山市逾20天

衞生防護中心表示截至今日（13日）下午5時，本港新增一宗新增感染基孔肯雅熱個案。一名居於尖沙咀柯士甸道的70歲男子上月下旬起到過佛山市，上周五（10日）回港，翌日（11日）發燒及有關節痛。其血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應，中心認為他是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。



衞生防護中心表示，截至今日（13日）下午5時，本港新增一宗新增感染基孔肯雅熱個案。（資料圖片）

初步調查顯示，患者於9月20日至10月10日曾獨自到訪廣東省佛山市，10月11日出現發燒及關節痛，翌日到伊利沙伯醫院急症室求醫，獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。他的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應，其一名家居接觸者暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。

由於病人於潛伏期身處廣東省，中心認為她是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。中心會繼續進行流行病學調查，並已把個案通報廣東省衞生當局。

本港今新增一宗基孔肯雅熱輸入個案。（資料圖片／梁鵬威攝）

累計錄33宗確診個案

本港今年累計錄得33宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案。本港在2016至2019年每年錄得介乎1至11宗輸入個案。

中心指，根據廣東省疾病預防控制局的資訊，過去一周（10月5日至11日）廣東省新增2,257宗基孔肯雅熱個案，較過去兩周分別3,181宗及3,153宗有所下降。上周大部分個案（1,255宗）在江門市錄得，其次為廣州（201宗）及佛山（196宗），全部均為輕症病例，沒有嚴重或死亡個案。近期江門市基孔肯雅熱疫情呈波動下降趨勢，但仍在較高水平。