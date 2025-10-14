港鐵CEO金澤培明年接任主席　田北辰讚「金楊配」理想可順利交接

政府今日（14日）宣布委任今年底退休的港鐵行政總裁(CEO)金澤培，明年1月1日起出任港鐵董事局主席，任期3年。曾任九鐵主席的立法會議員田北辰對此表示歡迎，形容此舉可組成「金楊配」黃金組合，即金澤培與候任行政總裁楊美珍配搭，確保穩健接班，「由現任CEO傍住未來CEO，絕對可以做到一個smooth transition（順利交接）。」



作為港鐵最大股東的政府今日（14日）宣布，財政司司長法團已委任港鐵行政總裁金澤培（右）於2026年1月1日起接替歐陽伯權（左）為新主席。

政府委任現任港鐵行政總裁金澤培於明年1月1日，接替歐陽伯權為公司董事局主席，任期3年，直至2028年12月31日。港鐵公司同日委任金澤培明年起出任公司非執行董事。金澤培行政總裁任期將於今年12月31日完結，港鐵6月時委任現任常務總監楊美珍為新任行政總裁，為期3年，於2026年1月1日起生效，是港鐵首位女行政總裁。

港鐵候任行政總裁楊美珍。

田北辰：金澤培加楊美珍安排是明智之舉

田北辰於社交平台發文表示，最新的安排是明智之舉，亦是其一直向特首李家超提議的安排。他對候任行政總裁楊美珍的往績，包括處理東鐵綫更換幕門、輕鐵電氣化、豁免公營街市八達通手續費，以至應對觀塘綫全日停駛維修等工作，有深刻及正面印象；但當時原任行政總裁金澤培及主席歐陽柏權的去向未明，令他一度擔心港鐵會同時流失兩名核心人物。

他亦稱，若經全球招聘，外來主席或不熟悉港鐵，擔憂新最高管理層需有一段較長的磨合時間，才能處理未來港鐵的項目及融資方案。

立法會議員田北辰。

就有關現象，田稱一直與特首李家超溝通，希望可留任金澤培或者歐陽伯權，輔助候任行政總裁楊美珍，避免港鐵的發展及新項目延誤。故此，他認為政府最新安排是明智之舉，「由現任CEO傍住未來CEO，絕對可以做到一個smooth transition（順利交接）」，相信未來3年「金楊配」可以繼續合作無間，為港鐵及香港發揮最大貢獻。