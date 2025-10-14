政府：金澤培明年元旦起接替歐陽伯權任港鐵董事局主席　任期三年

政府今日（14日）宣布，根據香港鐵路有限公司組織章程及作為大多數股份持有人，財政司司長法團已委任港鐵行政總裁金澤培於2026年1月1日起接任歐陽伯權為港鐵董事局主席，任期三年，直至2028年12月31日，而金澤培已於今日較早前獲港鐵公司委任，由2026年1月1日起出任公司非執行董事。



政府今日（14日）宣布，根據香港鐵路有限公司組織章程及作為大多數股份持有人，財政司司長法團已委任港鐵行政總裁金澤培（右）於2026年1月1日起接任歐陽伯權（左）為港鐵董事局主席。（資料圖片）

在政府委任香港鐵路有限公司主席公布中，運輸及物流局局長陳美寶感謝歐陽伯權自2019年7月出任港鐵公司主席以來的重要貢獻，指在歐陽伯權領導下，港鐵完成了屯馬線全線及東鐵線過海段項目，使鐵路網絡更加四通八達；並積極開展一系列策略性鐵路項目，包括東涌線延線、小蠔灣站、古洞站、屯門南延線、洪水橋站，以及日前剛動土的北環線，推動香港整體社會和經濟發展。

陳美寶期望金澤培帶領港鐵以鐵路為香港發展及與內地跨界融合添動能

陳美寶又表示，港鐵每日接載超過五百萬人次出行，是香港交通運輸骨幹，她期望新任主席憑其多年鐵路營運的經驗，帶領港鐵公司應用創新科技，持續提升香港鐵路的安全、效率及可靠性，並延續港鐵「推動城市前行」使命，以鐵路基建為香港的發展及與內地的跨界融合添加動能。

港鐵首位女行政總裁楊美珍明年元旦上任

港鐵去年10月8日宣布，行政總裁金澤培現屆任期今年3月31日屆滿後，將再獲委任為行政總裁至今年12月31日，而港鐵展開全球招聘後，今年6月25日公布委任常務總監 – 香港客運服務楊美珍為新任行政總裁，為期三年，於2026年1月1日起生效，為港鐵首位女行政總裁。