訪港日本旅客首8個月逾47萬按年升35%　旅發局續推九龍城寨吸客

旅遊發展局今日（5日)表示，今年首八個月有超過47萬人次日本旅客訪港，按年上升超過三成半，其中8月升幅更達五成半，成為升幅最高的短途客源市場。



旅發局在9月25至28日聯同香港旅遊業界，參加日本旅遊博覽會，今年攤位設有《九龍城寨之圍城》的佈置和街景，同時結合旅發局日本辦事處的「Kawaii香港」主題宣傳。（旅發提供圖片）

8月份逾7.6萬人次按年升近55%

旅發局表示，今年以來，日本來港的旅客持續錄得增長，1月至8月合共錄得超過47萬名旅客人次，按年上升超過三成半。當中8月份錄得逾7.6萬人次，較去年同期上升近55%，成為升幅最高的短途客源市場。

旅發局的展覽攤位獲主辦單位頒發「Grand Prize of the Booth Award Selected by the Professionals」。（旅發提供圖片）

旅發局以「Kawaii香港」在日本主題宣傳

旅發局在9月25至28日聯同香港旅遊業界，參加日本旅遊博覽會。今年攤位設有《九龍城寨之圍城》的佈置和街景，同時結合旅發局日本辦事處的「Kawaii香港」主題宣傳，加入大熊貓、招牌等現代元素。

旅發局表示，日本辦事處會繼續以「Kawaii香港」作為主題宣傳，並與業界合作推出旅遊產品，邀請媒體和KOL探索香港最新打卡熱，又會推出「Kawaii香港」旅遊指南，重點吸引年輕和喜愛潮流文化的旅客。