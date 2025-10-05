訪港日本旅客首8個月逾47萬按年升35% 旅發局續推九龍城寨吸客
撰文：林遠航
出版：更新：
旅遊發展局今日（5日)表示，今年首八個月有超過47萬人次日本旅客訪港，按年上升超過三成半，其中8月升幅更達五成半，成為升幅最高的短途客源市場。
8月份逾7.6萬人次按年升近55%
旅發局表示，今年以來，日本來港的旅客持續錄得增長，1月至8月合共錄得超過47萬名旅客人次，按年上升超過三成半。當中8月份錄得逾7.6萬人次，較去年同期上升近55%，成為升幅最高的短途客源市場。
旅發局以「Kawaii香港」在日本主題宣傳
旅發局在9月25至28日聯同香港旅遊業界，參加日本旅遊博覽會。今年攤位設有《九龍城寨之圍城》的佈置和街景，同時結合旅發局日本辦事處的「Kawaii香港」主題宣傳，加入大熊貓、招牌等現代元素。
旅發局表示，日本辦事處會繼續以「Kawaii香港」作為主題宣傳，並與業界合作推出旅遊產品，邀請媒體和KOL探索香港最新打卡熱，又會推出「Kawaii香港」旅遊指南，重點吸引年輕和喜愛潮流文化的旅客。
中秋節｜直擊美心月餅東京爆紅 美心︰調動補給到東京銷售點香港迪士尼20周年｜日本忠粉第九次入場 為女親製「米妮裙」慶賀大熊貓龍鳳胎8.15生日 旅發局聯日本旅行社推「大熊貓慶生遊港」黃金周｜日本遊客回來了 尖沙咀Bakehouse排隊買蛋撻、遊迪士尼