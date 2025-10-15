首3季逾3600萬人次訪港　按年升12%　旅發局指台灣日本澳洲表現佳

本港旅遊業復蘇，旅發局今日（15日）公布，今年首三季（即1月至9月），初步訪港旅客數字超過3,600萬人次，較去年同期上升12%，非內地市場表現亮眼，錄得近850萬人次，按年增加16%，當中以台灣、日本及澳洲市場的增長表現較佳。而9月初步訪港旅客有近330萬人次，按年增8%。



旅發局公布，2025首三季初步訪港旅客數字超過3,600萬人次。（資料圖片／廖雁雄攝）

旅發局今日公布最新旅客數字，今年首三季（即1月至9月），初步訪港旅客數字超過3,600萬人次，較去年同期上升12%。其中約2,800萬人次來自中國內地，佔總數約77.8%，按年增長11%。

今年首三季非內地市場近850萬人次 按年增加16%

非內地市場表現亮眼，錄得近850萬，按年增加16%，當中長途市場佔241萬，按年增長18%，為各客源市場中升幅最高。旅發局指，台灣、日本及澳洲市場的增長表現較佳。

9月訪港人次近330萬按年增8%

至於今年9月訪港人次有近330萬，按年增幅為8%，其中近246萬人次來自中國內地，佔總數約74.5%；長途市場錄得近24萬，按年增長14%，也是為各客源市場中升幅最高。