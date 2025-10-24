英華書院DSE考生用剩餘食材變美食勝比賽　立志成廚師：有滿足感

蘿蔔皮、洋蔥皮、西芹葉、椰菜花莖、豆腐渣，這些剩餘食材，在「入廚」六年的陳懷希手中，變成了一道靈感源自他拿手的法國菜「全食南瓜盅配素肉丸」，令他獲得「你真惜食！」x「綠得開心計劃」創意料理大賽中學組冠軍得主。



阿希其實是英華書院應屆DSE中學文憑試中六考生，他的志向成為廚師，更獲得父母支持，「就算好攰、好多碗要洗、但煮出嚟嘅成品大家都讚好味，我自己都有滿足感。」



（左起）邱燕萍、香港文華東方酒店文華廳中菜主廚陳浚樂及英華書院中六學生陳懷希，勝出美心集團與香港電燈合辦的「你真惜食！」x「綠得開心計劃」創意料理大賽。（倪清江攝）

「惜食」創意料理大賽吸引近百份參賽作品

美心集團與香港電燈早合辦「你真惜食！」x「綠得開心計劃」創意料理大賽，邀請參賽者充分利用不同食材及將剩餘食材變身成為美味新穎菜式，收到近百份參賽「惜食」食譜，共有24組入圍總決賽，爭奪親子組、中學組、大專組及公開組冠軍寶座，同場也頒發零廚餘大獎、最具創意獎」、最受歡迎獎等獎項。

陳懷希廚師夢由小六時想給媽媽生日驚喜開始

中學組冠軍得主、英華書院中六學生陳懷希讀小六時，因為媽媽生日，「我想為她炮製驚喜，於是上網找英國廚神Gordon Ramsay的影片來看，最後煮了一道威靈頓牛柳給她。」他說當時不知道牛柳是甚麼，所以買了一條不知名的圓柱體牛肉，雖然牛肉買錯，磨菇調味不太標準，酥皮亦運用得不完美，幸好煮出來效果不錯，「一切開來，發現原來牛肉可以這麼好看！」

自此阿希開始愛上烹飪，鑽研西餐食譜，更不時走到街市買菜煮食招待朋友，一煮就是六、七道菜，他的拿手菜包括法式鴨腿、普羅旺斯燉菜、薯鱗片魚柳和法式洋蔥湯等。

英華書院中六學生陳懷希小學六年級開始入廚，他憑「全食南瓜盅配素肉丸」成為「你真惜食！」x「綠得開心計劃」創意料理大賽中學組冠軍得主。（倪清江攝）

以蘿蔔皮、洋蔥皮、西芹葉、椰菜花莖高湯融入南瓜燴飯

阿希在上學年的「心繫家國」中華飲食文化週暨學生廚藝大賽奪得優異獎，聽到老師介紹「你真惜食！」x「綠得開心計劃」創意料理比賽之後即報名。他的參賽作品「全食南瓜盅配素肉丸」靈感源自他拿手的法國菜。

南瓜燴飯運用蔬果邊角料，例如蘿蔔皮、洋蔥皮、西芹葉、椰菜花莖等，取其精粹成為蔬菜高湯，融入南瓜燴飯之中；而素肉丸則貫徹低碳理念，「素肉丸都是自家製作，材料包括豆腐渣、冬菇、麵包糠和榛子醬等等」，重塑了肉丸的香氣和味道。

阿希在比賽前預習了三次，調整了高湯及南瓜的比例，同時加快了烹飪的步伐，但比賽時仍有點緊張，「始終是陌生的環境，單是找合適工具就夠手忙腳亂」，過程大致順利，但素肉丸太早炸起，翻熱時用了大火，令素肉丸底部輕微燒焦，「我用了最後30秒將燒焦的部分剪走才擺盤。」

對於今次得到中學組冠軍，阿希謙稱是意料之外。他很感謝家人和朋友的支持，除了強迫家人吃試煮的失敗品外，他並請教了朋友的家人，「對方是一位大廚，給了我很寶貴的意見。」

中學組冠軍得主陳懷希的菜式「全食南瓜盅配素肉丸」，蘿蔔皮、洋蔥皮、西芹葉、椰菜花莖等，取其精粹成為蔬菜高湯，融入南瓜燴飯之中，「素肉丸」自家製作，材料包括豆腐渣、冬菇、麵包糠和榛子醬等等。（美心提供圖片）

陳懷希志成為廚師：我大個做咩，反而睇個興趣

陳懷希是應屆DSE考生，在家中三兄弟中排第二，他已立志成為廚師，而不是醫生、律師、會計師，「醫生喺香港市場係好有保證，但我嘅性格係鍾意為先，所以會選擇自己鍾意嘅嘢。成績係畀我證明讀書努力，但我大個做咩，反而睇個興趣，最緊要係我做得開心。」

他表示，明年目標都會以升大學為先，會選擇讀與飲食業有關的課程，如貼近飲食業的酒店管理，「父母都好支持我，我都會先攞個學位袋住先，將來可多個選擇。」

至於為何鍾情烹飪，他說：「我發覺煮嘢食好開心，就算好攰、好多碗要洗、但煮出嚟嘅成品大家都讚好味，我自己都有滿足感。」

阿希父母都不是從事飲食業，不過媽媽可能對他有較大影響。陳太除了也喜歡煮食外，她所選的職業也是自己志趣，所以支持阿希選擇自己的方向。

英華書院中六學生陳懷希志向成為廚師，獲得父母支持。（倪清江攝）

文華廳中菜主廚化魚骨為佳餚 朋友吃過大讚

公開組冠軍及「零廚餘大獎」得主陳浚樂是香港文華東方酒店文華廳中菜主廚，他的參賽作品包括「魚香米影」及「紅糟脆骨」，前者以魚骨、甘筍皮、白蘿蔔皮、剩飯、菜葉等常見剩餘食材進行創作。主要食材是方脷，以甘筍皮製成的芡汁來烹調魚肉和剩飯，再加上脆米增加口感，最後用菜葉來裝飾；至於「紅糟脆骨」則是將魚骨炸至酥脆，配上紅糟汁。

他表示，烹調魚類菜式時，魚骨往往被棄置，例如煲魚湯，魚骨最後都會成為廚餘，「於是我將魚骨炸脆，大家可以連骨都吃掉，完全零浪費。」他表示，所有魚骨都可以炸脆，惟時間不同，例如斑類的魚骨較硬就要炸久一點，考慮到比賽時間只有一小時，於是他選擇了方脷。「方脷的油分豐盈，平時用來煮湯米都可保持嫰滑，今次我改良食譜，炒香魚肉，做了魚湯，最後炸骨。」

他現時會將炸魚骨當作酒店頭盤小食給朋友試食，朋友吃過大讚，「他們的反應很好，更笑說好吃過魚肉，將來有機會正式加入酒店餐單。」

香港文華東方酒店文華廳中菜主廚陳浚樂憑「魚香米影」及「紅糟脆骨」成為「你真惜食！」x「綠得開心計劃」公開組冠軍及「零廚餘大獎」得主。（倪清江攝）

「大師級中廚師課程」畢業生 畢業論文關於可持續海鮮

陳浚樂是應屆（第12屆）中華廚藝學院「大師級中廚師課程」畢業生，能夠成為有關課程的學員，須具備至少12年業界經驗，並獲相關專業團體推薦及通過面試甄選，既是對廚藝造詣的肯定。他今年大師班的畢業論文亦是關於環保，主題是可持續海鮮於中菜的應用。

雖然是主廚，但他說比賽難免會緊張，「我以交流廚藝的心態去享受過程」，令他驚訝的是其他比賽對手，「中學組都很有功架，不是亂來。」

公開組冠軍及「零廚餘大獎」得主陳浚樂的得獎菜式魚香米影和紅糟脆骨，前者以魚骨、甘筍皮、白蘿蔔皮、剩飯、菜葉等常見剩餘食材進行創作，後者則以則是將魚骨炸至酥脆，配上紅糟汁。（美心提供圖片）

左眼失明邱燕萍幼時家境不富裕 養成不浪費食材習慣

公開組亞軍及「最具創意獎」得主邱燕萍是西貢原居民，父親是建築工人，由於家境並不富裕，故從小習慣烹調剩餘食材。「我經常和媽媽下田耕種，因此特別珍惜食材，養成不浪費的習慣，例如我們喜歡將蘿蔔皮做成醃菜。」

她天生左眼失明，但完全無損她對煮食的興趣，現在她是一名照顧者，須照顧一位雙目失明人士的起居飲食。「對他來說，吃飯就是最大的樂趣，所以我想將最好的煮給他。」要做到最好，燕萍會選擇最優質的有機食材，「但這些食材普遍很昂貴，必須要物盡其用」。

例如她會將薯仔皮放進冰箱，留來做餃子餡，又或用來煎蛋、做薄餅和春卷等。「豆渣亦是相當好的材料，煎炒煮炸都可以，營養價值很高」。在她心目中，沒有不能吃的食材，就算是雞骨、豬骨等都可以烘乾，然後用攪拌機打成粉，「加入肉餅食用，可以增加鈣質。」

從小習慣烹調剩餘食材的邱燕萍，憑「三惜花」（青瓜皮蓮藕皮伴海蜇、南瓜皮蝦殼豆渣炸雲吞、玫瑰茶葉曲奇）成為「你真惜食！」x「綠得開心計劃」公開組亞軍及「最具創意獎」得主。（倪清江攝）

青瓜皮、蓮藕皮、南瓜皮、蝦殼、豆渣、玫瑰茶葉變三款菜式

邱燕萍的參賽作品「三惜花」共有三款菜式，包括青瓜皮蓮藕皮伴海蜇、南瓜皮蝦殼豆渣炸雲吞、玫瑰茶葉曲奇，都滲入剩餘食材，「這些菜式我以前都大概做過，看雪櫃有甚麼，我就加甚麼進去」。她表示，因為失明的室友喜歡吃爽脆和香口的食物，加上他喜歡玫瑰味道，所以創作了這三款菜式。

菜式雖然都煮過，但她還是形容比賽過程有驚無險，「想挑戰自己，所以一做就是三道菜，很擔心時間會不夠，尤其是我需要將蝦殻打成粉。」三道菜有冷有熱，她不想凍的變熱，又不想熱的放冷，時間控制相當重要，除此之外，她還以一雙巧手做出了美輪美奐的擺盤，就像三朵鮮花放了在碟子上，叫評判們一致驚艷。

公開組亞軍及「最具創意獎」得主邱燕萍的得獎菜式「三惜花」青瓜皮蓮藕皮伴海蜇、南瓜皮蝦殼豆渣炸雲吞、玫瑰茶葉曲奇。（美心提供圖片）

美心集團香港及澳門首席營運官簡惠明（右四）與港燈公共事務總經理廖忠平（右五）和「你真惜食！」x「綠得開心計劃」創意料理得獎者分享惜食菜譜 。（倪清江攝）

美心港澳首席營運官簡惠明：盡用食材可推廣源頭減廢

美心集團首席營運官（香港及澳門）簡惠明表示，公司一直致力推廣「惜食」精神，「盡用食材既可推廣源頭減廢，亦是對大自然的尊重及保護。透過是次活動，我們更將創意料理融入旗下餐飲業務，推動惜食新文化，為業界及社會提供行之有效的源頭減廢範例。」

港燈公共事務總經理廖忠平先生早前親身出席總決賽並擔任評審，親嚐24道入圍菜式，他表示，港燈一直積極響應低碳發電，推動可持續發展。「今次推廣『你真惜食』，目的是鼓勵社會人士更多參與，把環保理念融入日常生活，而作為評審之一，更能感受到各菜式中的創意和環保理念。」

美心邀請旗下各廚師研發充分利用食材烹調成為「零浪費」美食，由美心食品廠團隊研製的「脆脆麵包雞油辣椒油」，將剩餘麵包發酵和烘烤成香脆麵包粒，增加產品的口感及香氣。（美心提供圖片）

美心邀請旗下各廚師研發充分利用食材烹調成為「零浪費」美食，包括美心烘焙所的「煙肉碎蛋塔」。（美心提供圖片）

美心邀請旗下各廚師研發充分利用食材烹調成為「零浪費」美食，包括日式餐廳中目黑的「吉列牛舌薯波伴醋味噌」。（美心提供圖片）