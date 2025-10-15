菜統處電腦系統遭入侵　長沙灣蔬菜批發市場7000用家資料或受影響

蔬菜統營處今日（15日）公布，於周一（13日）發現一宗涉及惡意勒索軟件入侵處方部份電腦系統的資訊保安事故，初步顯示，涉及載有約7,000名市場用家資料的長沙灣蔬菜批發市場的閘口及出納會計系統，部份資料可能受影響。



處方已立即中斷網絡系統的運作，並已向警方報案、通知香港網絡安全事故協調中心，以及向個人資料私隱專員公署通報事件，正調查及評估是否涉及個人資料外泄。如有需要，處方會盡快通知受影響的人士。



長沙灣蔬菜批發市場。（資料圖片／陳諾希攝）

蔬菜統營處指出，初步調查顯示，有關保安事故涉及長沙灣蔬菜批發市場的閘口及出納會計系統，該系統載有約7,000名市場用家資料，部份資料可能受影響。

處方發現事件後已立即中斷網絡系統的運作，以及相關電腦伺服器的對外連接，阻止黑客進一步入侵，並已向警方報案、通知香港網絡安全事故協調中心，以及向私隱專員公署通報事件。

菜統處正進行調查 評估是否涉及個人資料外洩

菜統處表示正進行調查，以評估是否涉及個人資料外泄。如有需要，處方會盡快通知受影響的人士。處方亦已委托外判承辦商，盡快修復系統並協助調查工作。現時市場大致維持正常運作，部份工作如單據及貨款的發放需改由人手處理。

菜統處表示非常重視網絡安全，將會全面檢視是次事件，並進一步加強資訊及網絡保護措施，以防止同類事件再次發生。