締造未來青少年創新發展項目啟動　公益慈善研究院及馬會捐1.5億

為期三年的「締造未來」青少年創新發展項目周二（9月16日)在香港正式啟動，冀透過「產業—學校—社區」協作模式，培養具備國家意識和全球視野的創新科技人才。項目重點活動之一是「給孩子們的大師講堂」，邀請享譽國際的內地專家為本地學生舉辦一系列公開專題講座及校園演講，分享國家重大建設成就、優秀傳統文化及前沿科技知識，並積極響應國家《十四五規劃綱要》中明確支持香港建設國際創新科技中心的願景。



2025年9月16日，「締造未來」青少年創新發展項目正式啟動，行政長官李家超在啟動禮上發表錄影致辭。（主辦單位提供圖片）

項目預計培育超過2,000名具民族自豪感的創新科技青年，並提升約500名資訊科技教師的教學能力。項目由公益慈善研究院及香港賽馬會慈善信託基金合共審批撥捐1億5,000萬港元，以支持中國宋慶齡基金會(「宋基會」)主辦，香港青年協會(「青協」)作為策略夥伴。

啟動儀式於香港故宮文化博物館舉行，由行政長官李家超的錄影致辭揭開序幕。出席主禮嘉賓包括中國宋慶齡基金會副主席沈蓓莉、中聯辦副主任尹宗華、民政及青年事務局副局長梁宏正、中國探月工程總設計師兼中國工程院院士吳偉仁、香港賽馬會副主席兼公益慈善研究院主席黃嘉純、香港青年協會總幹事徐小曼，以及香港宋慶齡基金會創會會長胡曉明。

2025年9月16日，「締造未來」青少年創新發展項目正式啟動，香港賽馬會副主席兼公益慈善研究院主席黃嘉純致辭。（主辦單位提供圖片）

重點項目「給孩子們的大師講堂」 內地頂尖專家與港生交流

香港賽馬會副主席兼公益慈善研究院主席黃嘉純表示，「締造未來」青少年創新發展項目讓青年接觸人工智慧、航空航天等前沿領域，有助培養具家國情懷與國際視野的創科人才，期望學生能從中汲取科技知識和文化智慧，激發志向，勇於創新，敢於追夢。

啟動禮後的「給孩子們的大師講堂」吸引約300位學生到場。該系列講座已邀請6位內地頂尖專家，分别涵蓋人工智慧、航空航天與工程技術、海洋科學、新能源、歷史文化，以及中醫藥大健康等範疇，在港期間走進12所中學及3所大學，與數千名學生們直接交流。

項目於8月舉辦了兩場「祖國探索之旅」，近260名中學生分别到訪北京、上海和西安，親身見證國家在科技創新領域的卓越成就，感受藝術與科技、歷史與現代交融的多元魅力。

此外，「新時代築夢計劃——科創志向探索」、「育師計劃」，以及「宋慶齡少年兒童發明獎暨未來科學日港區選拔」亦將陸續舉行，從多方面拓闊學生視野，培育探索興趣，並為教育界提供專業培訓。