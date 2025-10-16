醫院聯網總監被指「打尖」做視網膜手術　醫管局：調動符合政策

九龍東醫院聯網總監及基督教聯合醫院行政總監楊諦岡，被指於「插隊」見專科醫生及做手術，有病人的手術因而需取消及改期。

醫管局指，不會透露楊諦岡的健康狀況，但確認手術當日因有其他緊急眼科手術個案，有一名非緊急眼科手術病人需要改期，調動符合政策；亦指急性視網膜脫落須盡快手術，否則視力會永久受損甚至失明。



楊諦岡醫生。（醫管局提供圖片）

消息：9.30視網膜脫落 10.2做手術

消息指，楊諦岡於9月30日視網膜脫落，即日獲安排由眼科專科的部門主管診症，及安排於10月2日進行手術。有指，聯合醫院並無相關手術需要的儀器，10月1日有人安排將儀器從將軍澳醫院運送到聯合醫院，據醫管局的社交平台貼文，楊諦岡當日有出席國慶升旗儀式。

致其他病人手術改期 遭質疑特事特辦

10月2日，本來有眼科病人被安排進行四小時的手術，但消息指手術因楊諦岡「插隊」而須改期。

早前有人在社交平台上就事件發文，指事件是特事特辦，質疑有人以權謀私。

楊諦岡2021年疫情期間接受訪問。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

醫管局：急性視網膜脫落須盡快手術

醫管局回覆傳媒查詢指，不會透露楊諦岡的健康狀況，但指急性視網膜脫落的病人必須盡早接受手術治療，否則視力有機會永久受損，甚至失明。

九龍東聯網確認，10月2日手術室需要處理其他緊急眼科手術個案，有一名非緊急眼科手術病人需要改期。聯網指有關調動與既定政策一致，向病人解釋後已另約手術日期。

楊諦岡為放射專科醫生，醫管局於10月13日公布，任命楊諦岡為新界西醫院聯網總監及屯門醫院行政總監，他將於2026年2月1日履新。