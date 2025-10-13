2萬病人「走數」涉6400萬　醫管局：多數已離港　好難去到海外追

公立醫院收費改革明年落實，立法會一個工事務委員會今早（13日）召開會議，討論醫院管理局資源運用的情況，有議員關注，2024/25年度首9個月有2萬宗未能收回醫療費用的個案，涉款6,400多萬港元，平均每宗3,200元。



醫管局行政總裁李夏茵指很多時候「走數」的病人已經離開香港，「都好難去到海外追。」至於調整藥物派發量，醫管局指由於不知道病人的儲存方式，因此難以回收藥物重用，會從源頭入手減少派發量。



醫管局指很多時候「走數」的病人已經離開香港，未來收費改革會就上限設款。（資料圖片）

公立醫院明年將調整收費，其中急症室收費由180元加至400元。(資料圖片)

公立醫院明年將調整收費，其中急症室收費由180元加至400元。立法會一個委員會星期一（13日）討論醫管局資源運用，金融界議員陳振英指，醫管局2024/25年度首九個月，有兩萬宗未能收回醫療費用個案，欠款6,400萬多元，關注當局如何應對病人「走數」。

「走數」病人已離港 未來未埋單或不再享優惠

醫院管理局行政總裁李夏茵指，有恒常機制檢視病人付費情況，對於長期住院病人亦會定期發出付款單，而「走數」個案很多時病人已離開香港，「我哋就算追，都好難去到海外追。」

她又指未來或在改革機制上、在收費上限設條款，「上限設款會視乎過去埋咗單未，如果未埋單我哋就唔會呢個優惠佢。」

我哋就算追，都好難去到海外追。 醫院管理局行政總裁李夏茵

年初起調整派藥數量 料每年省1億元

對於藥物配發量，立法會議員陳振英認為以往配發較多藥物，減少病人覆診次數，他質疑藥物配發量造成藥物浪費。李夏茵回應指，由於不知道病人儲存藥物的方式，特別是散裝藥，因此難以回收重用，又稱會從源頭入手減少派發量。

她又舉例，90歲長者或每次需要10種藥物，處理上或較複雜，因此機制上期望日後病人可到社區藥房取藥、減少藥物浪費。

醫院管理局聯網服務總監王耀忠補充，公立醫院年初起已調整派藥數量，每次最多只向病人配發24個星期、即大約半年藥；而需要時才服用的藥物則會減少至派發8個星期，醫生可酌情調整。措施實施半年以來運作暢順，預料每年可節省1億元。

研出售專利技術或產品 增加收入

另外，李夏茵又透露，正研究將醫管局研發及擁有專利的技術或產品對外銷售，為醫管局帶來收入。不過她指，醫管局不太擅長將這些專利對外出售，會考慮如何拓展，除了資訊科技高端產品，也包括用於物理治療的器具，希望可以為醫管局帶來多點收入。