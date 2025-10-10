醫管局普通科門診10.11起改名家庭醫學門診　聚焦慢病篩查及預防

醫衞局今日（10日）宣布，醫管局轄下的「普通科門診」及「家庭醫學專科門診」統一命名為「家庭醫學門診服務」，74間普通科門診診所及社區健康中心將改名為「家庭醫學診所」及「家庭醫學綜合中心」。



醫衞局局長盧寵茂指，醫管局家庭醫學團隊會聚焦照顧弱勢社群，成為他們的家庭醫生，團隊會更聚焦為他們提供個人化的健康篩查、慢性疾病預防及管理、疫苗接種，以及健康教育等服務。



位於北區社區健康中心大樓內的北區家庭醫學綜合中心，今日（10日）舉行開幕儀式。（政府新聞處圖片）

北區家庭醫學綜合中心今日（10日）舉行開幕儀式，該中心原名為「北區家庭醫學中心」，位於北區社區健康中心大樓內，去年12月啟用，今日正式舉行開幕禮。中心至今已服務約13萬人次。醫管局新界東聯網基層及社區健康服務總監梁堃華表示，中心有團隊式協作，護士、職業治療師、物理治療師、營養師等人員，會一同為市民提供服務，指可以提供更全面的治療。改名後，就醫門檻及收費模式均不變。

醫管局宣布，轄下普通科門診診所及社區健康中心會命名為「家庭醫學診所」及「家庭醫學綜合中心」。（醫務衞生局Facebook圖片）

醫管局：普通科門診不再限於睇街症、傷風感冒

儀式上醫管局又宣布，轄下的普通科門診及家庭醫學專科門診服務，由周六（11日）起統一命名為「家庭醫學門診服務」，其轄下普通科門診診所及社區健康中心亦會命名為「家庭醫學診所」及「家庭醫學綜合中心」。

醫管局稱，現時普通科門診診所事實上已奉行「家庭醫學模式」，不再限於「睇街症、輕微傷風感冒」，亦有慢性疾病管理、疾病篩查和預防、病人教育等綜合基層醫療服務，改名是為了重新定位醫管局普通科門診服務，聚焦照顧弱勢社群。

基層醫療署亦推出全新設計的機構標誌。（醫務衞生局Facebook圖片）

另外，基層醫療署亦會推出全新設計的機構標誌，日後，基層醫療署轄下地區康健中心或康健站，以及由該署統籌的醫管局家庭醫學診所及家庭醫學綜合中心，均會掛上新標誌。醫衞局副局長范婉雯指，是象徵香港的基層醫療服務踏入全新里程。

醫管局又指，已為更改設施名稱做好準備，會陸續更改相關設施的名稱、標誌及更新網站資訊。醫管局又提醒病人，轄下所有普通科門診診所及社區健康中心在更名後，並不影響原有服務。覆診病人可按原定的覆診日期應診；偶發性疾病病人可繼續使用現有方式預約。