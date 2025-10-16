美食嘉年華2025｜下周六開鑼　推限量1元金華火腿　免費派紅白酒

由廠商會主辦的「第12屆香港美食嘉年華」將於下周六（25日）開鑼，一連9日在葵涌運動場舉行，場內設有6大主題展區，共320個攤位，提供逾60萬元的獎賞優惠。



展期首兩日，入場顧客可以1元搶購金華火腿；每日下午3時至5時，大會更會派發免費紅白餐酒。嘉年華入場費6元，每天晚上7時後可免費入場。



「10蚊開心購」精選產品。（大會提供圖片）

香港美食嘉年華今年將於10月25日至11月2日，一連9日在葵涌運動場舉行。今年有320個戶外攤位，分布在六大主題區，包括「健康養生區」、「休閒食品區」、「餐廚用具區」、「Chill飲Chill食區」、「為食Guide」，以及「家鄉風味區」。

展會期間，大會將推出三重購物優惠，包括「震撼開鑼優惠」、「閉幕必買優惠」，以及「10蚊開心購」。「震撼開鑼優惠」中，市民可在展期首兩日，以1元搶購1公斤金華火腿禮盒。

「10蚊開心購」則是今次嘉年華新增優惠，顧客可以10元購買白酒、保健品、零食及臘腸等產品。另外，美食嘉年華在「為食Guide」和「Chill飲Chill食區」兩大餐飲專區設逾70個熟食和美酒攤位，匯聚過百款來自本地及海內外的美食，更有調酒師即場調製多款期間限定雞尾酒。每日下午3時及5時，大會更將於「Chill飲Chill食區」免費派發50杯紅白餐酒。

一眾廠商會首長為「第12屆香港美食嘉年華」主持啟動儀式。（大會提供）

「第12屆香港美食嘉年華」的開放時間為上午11時至晚上9時，入場費6元，每天晚上7時後免費入場；身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士則全日免費入場。公眾可透過工展會APP、八達通APP、AlipayHK、支付寶應用程式、KKday預先購票；訪港旅客可憑旅遊證件到旅客中心免費領取嘉賓券入場。