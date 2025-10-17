雲迹科技港交所掛牌　創科局引入在港設總部成「築巢引鳳」例證

北京雲迹科技股份有限公司（2670.HK）周四（16日）在港交所主板掛牌上市，成為「機器人服務智能體第一股」。創新科技及工業局副局長張曼莉出席上市儀式時稱，相信香港將迎來更多潛力新生企業，政府會繼續完善一站式產業導向政策，為海內外創新企業營造優越環境。掛牌首日，雲迹科技開市報142.8元，較招股定價95.6元高出47.2元或49.4%。



圖為2025年10月16日，創新科技及工業局副局長張曼莉出席雲迹科技上市儀式。（創新科技及工業局Facebook圖片）

創科局指出，張曼莉及創科局團隊去年8月主動前赴北京，向擬在東南亞開設業務中心的雲迹科技介紹香港在發展AI及機械人的佈局和優勢。經過努力，僅數月後，雲迹科技便落戶香港，在數碼港設立國際總部與研發中心。

除了在數碼港設立國際總部與研發中心，雲迹科技亦聯合香港理工大學設置酒店數字智能實驗室，打造「產學研用」基地，同時善用香港內聯外通優勢拓展全球業務；時隔不久順利上市，成為香港創科「築巢引鳳」的生動例證。

張曼莉：相信將迎來更多潛力新生企業

在雲迹科技的上市儀式上，張曼莉表示，近兩年愈來愈多優秀科技企業匯聚香港，不僅透過資本市場融資發展，更把實體科技業務在香港落地，投資香港，深入市場，招攬人才，實實在在的在港設立國際總部、研發中心、IP中心、人才中心，部份還在港推進關鍵部件生產，充分展示香港正開闢資本市場與實體經濟、創科生態深度融合的新路徑，香港創科環境的優越性正成功推進金融與科技實體經濟的糅合發展，相信未來將迎來更多潛力新生企業。