粵車南下｜陳美寶：左軚車在港意外率低　或禁用內地輔助駕駛系統

政府計劃爭取「粵車南下」於今年11月實施，立法會交通事務委員會今日（17日）開會討論，不少議員關注駕駛安全的問題。運輸及物流局長陳美寶指，左軚車輛在港涉及的意外率，低於整體本港汽車意外率，不過，當局已製作一個內地與香港的交通標誌比較表，供司機參考。她亦表示，由於內地輔助駕駛系統欠缺香港訓練，目前傾向不批准內地司機在港使用該系統。



立法會交通事務委員會今日開會討論粵車南下，運輸及物流局長陳美寶在場回答議員提問。（直播截圖）

粵車南下將分為口岸停車及入境市區兩部份。獲批南下粵車只可經港珠澳大橋抵港，可申請口岸停車或入境市區；入境市區每日100個名額，每次可逗留三日。

港珠澳大橋。（資料圖片）

至於口岸停車規定，車輛只可停泊於港珠澳大橋香港口岸人工島上的自動化停車場，車主及乘客須轉乘飛機或本地交通工具繼續行程，首階段會先啟用「轉機停車場」1,800個泊位。當局指，粵車南下各項準備工作已進入最後階段，待與粵方進一步確定細節後，港府會適時公布詳情，爭取於今年11月實施「轉機停車場」及入境市區部份。

陳美寶：已製作兩地交通標誌比較表

立法會交通事務委員會今日召開會議討論粵南車下，不少議員均提出與駕駛安全相關的問題。勞工界立法會議員周小松指，內地駕駛者習慣左軚駕駛，市民擔心來港駕駛會否有適應問題。

運輸及物流局長陳美寶表示，左軚車輛在港的意外率低於本港所有車輛的意外率。她續指，參考港車北上的情況，司機在不熟悉的路況駕駛時，最大的困難是辨認交通標誌，所以政府已製作一個內地與香港的交通標誌比較表，供司機參考。

周小松指內地駕駛者習慣左軚駕駛，市民擔心來港駕駛會否有適應問題。（直播截圖）

傾向不批准用內地輔助駕駛系統

另外，香港新方向議員張欣宇指，輔助駕駛系統在內地十分盛行，但由於該系統欠缺香港訓練，所以擔心司機在港使用該系統會帶來危險。陳美寶對此表示同意，指目前傾向不批准司機在港使用該系統。