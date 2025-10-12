粵車南下｜廣東旅客讚便利冀到西貢自駕遊　多人憂100個名額不足

運輸及物流局局長陳美寶早前表示，爭取於11月實施粵車南下，初期每日開放100個粵車入境的名額。有來自廣東省的訪客表示曾聽過粵車南下，惟部分人不清楚相關要求。



多名旅客均認為每日100個名額不足夠，加上需提前多日預約則無法即興來港旅遊，有深圳旅客指步行過關可能更方便，希望兩地政府考慮香港道路承載力後增加名額至1,000個。有旅客則希望能到西貢自駕遊，亦有商務客認為政策便利他們，日後接載客人往返兩地也「有face啲（更體面）」。



李先生及其友人希望名額可增至每日1000個或以上。（賴卓盈攝）

深圳旅客：100個名額未必夠 需提前預約或不便

《香港01》今早在西九龍高鐵站訪問10名廣東省訪客，其中7人聽過粵車南下，不過大部分人不清楚詳細要求。7名訪客均支持政策，不過認為應增加名額。

來自深圳的劉先生指，政策便利旅客遊玩香港各區，可吸引旅客訪港及過夜。他稱不少內地家庭擁有車輛，100個名額未必足夠，可能需要提前多日預約。

如果說我想今天預約明天就來，可能就沒辦法了，那我直接從口岸過來可能還更方便。 深圳旅客劉先生

他希望未來名額可增加至每日1000個或以上，「1000個也不算多，我覺得肯定有人申請的，主要考慮香港的馬路能不能負擔」。

邱先生認為港府可向訪客提供實施交通資訊，配合政策實施。（賴卓盈攝）

有旅客冀到西貢自駕遊

另一訪客邱先生說，以往來港只會到訪中環、尖沙咀一帶，開放粵車南下後，會考慮自駕到西貢等郊區遊玩。他認為100個名額不足夠，希望兩地政府循序漸進增加，「如果一下子太多車流量，香港也承載不了，可能會塞車，不一定方便⋯⋯需要時間試驗一下」。他又認為，港府可提供實時道路情況、各區泊車位等資訊，配合政策實施。

商務客冀載客人來港洽談生意

來自惠州及深圳的李先生等人今日到港遊玩。李先生有時會到香港傾談生意，認為政策可便利內地的商務旅客，「例如做生意，自己有架車可以接載個客，都會有Face啲（體面一些）。」

李先生的友人則認為，如果帶家人旅行，自駕會更方便，亦會吸引他們更常來港。「如果攞住太多嘢，或者帶住屋企人出嚟，唔方便搭高鐵，一定係揸車更方便」。他們同樣希望可增加粵車南下名額至1000個或以上。

有旅客則希望商場提供泊車優惠，如購物滿一定金額可豁免泊車費等。有旅客則指從未聽過粵車南下，認為兩地可合作加強宣傳。

為配合「粵車南下」，由機管局興建及營運、位於港珠澳大橋香港口岸人工島禁區的兩座自動化停車場，將於今年11月開始分階段投入服務。（機管局圖片)

粵車南下是讓合資格的廣東單牌私家車，可申請使用港珠澳大橋來港。陳美寶早前表示，最快於11月實施政策，初步計劃每日設100個預約名額，每輛車可在香港逗留約3天。陳美寶昨指，將於下周在立法會交代粵車南下的籌備工作。