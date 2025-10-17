粵車南下保險｜業界料保費數百元至千元內　料不影響粵車來港意欲

港府爭取下月實施「粵車南下」入境市區部份，初期每日開放100輛粵車可入境市區，所有粵車必須購買第三者保險。立法會議員、中國太平保險（香港）總經理陳沛良今早（17日）接受電台節目訪問指保險公司為車輛制定保費時，會考慮其過往出事率，但粵車較難查看出事率，加上大多屬個人遊，並非職業司機，保險公司需做好風險判斷。不過，他認為困難不大，粵車的保費亦不會太高，估計保費僅數百元，「1,000蚊樓下」。



港珠澳大橋。

陳沛良在港台節目《千禧年代》表示，業界已準備好為「粵車南下」的車輛推出保險產品，政府亦一直有和業界緊密聯絡。他續指，如粵車在港珠澳大橋口岸停車場停泊，等候轉機時，在機管局申請網頁可一併安排保險。

多以一年計算保費 亦有部份短期保險產品

至於入境香港市區的粵車，陳沛良指他們的保險安排更簡單，因與現時香港車輛需購買的強制第三者風險保險沒甚分別。入境香港的粵車最多可留港三天，陳沛良指業界會為他們設計短期產品，「冇特別困難」，雖然業界多以一年計算保費，但亦有部份短期保險產品。

有大型商場的停車場設有國標和歐標的電動車充電設施，為「粵車南下」旅客做好準備。（運輸及物流局）

他形容粵車是「極短期」，指業界在制定保費時，需對風險判斷及考慮經營成本。陳沛良解釋指，保險公司一般會考慮車輛過往的出事率，但由於粵車不屬香港車輛，要調查其出事率並不方便；內地車輛為「左軚車」，過去出事率約0.2%左右，相對較低，但多為商牌車，或由職業司機駕駛。

而「粵車南下」的多為個人遊，並非職業司機，陳沛良指保險公司應判斷風險後，再推出產品，而業界亦需較長時間去累積風險池。但他認為最後粵車的保費不會太高，約「1,000蚊樓下」，或只數百元。他又指保費只佔粵車司機整體消費很少部分，相信不會影響他們來港意欲。