粵車南下｜易志明憂非法跨境載客　運輸局稱會抽查　違規將撤資格

立法會交通事務委員會今日（17日）開會討論「粵車南下」，不少議員關注南下車輛潛在的違規問題。有議員擔心有司機會非法跨境載客取酬，運輸及物流局副秘書長麥震宇指會隨機抽查，若有發現，將取消該私家車的南下資格。



粵車南下入境市區每日100個名額 每次逗留三日

粵車南下將分為口岸停車及入境市區兩部份。獲批南下粵車只可經港珠澳大橋抵港，可申請口岸停車或入境市區；入境市區每日100個名額，每次可逗留三日。

港珠澳大橋。

至於口岸停車規定，車輛只可停泊於港珠澳大橋香港口岸人工島上的自動化停車場，車主及乘客須轉乘飛機或本地交通工具繼續行程，首階段會先啟用「轉機停車場」1,800個泊位。當局指，粵車南下各項準備工作已進入最後階段，待與粵方進一步確定細節後，港府會適時公布詳情，爭取於今年11月實施「轉機停車場」及入境市區部份。

隨機抽查細節正與內地相關部門討論

運輸及物流局代表今日到立法會回答議員提問，不少議員關注南下車輛違規的問題。議員易志明擔心有司機會非法跨境載客取酬，運輸及物流局副秘書長麥震宇指會隨機抽查，目前正與內地相關部門討論細節；若有發現，將取消該私家車的南下資格。

陳美寶稱可追蹤到逃避罰款車輛 暫停其再南下申請

議員周小松則問及南下車輛若在港被罰款，卻沒有繳付的安排。運輸及物流局長陳美寶回應，政府可追蹤到逃避罰款的車輛，或會暫停相關車輛再申請南下。

