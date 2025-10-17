阿Mo李啟言工傷索償案　李申請以視像作供　透露正申請法援

男團MIRROR於2022年在紅館演唱發生大型屏幕墮下事故，舞蹈員李啟言（阿 Mo）嚴重受傷至癱瘓，他早前入稟區域法院向其僱主「舞館」作工傷索償。案件今（17日）在區院處理，李的法律透露李正申請法律援助，又透露指李父會就本案出庭作供，並申請李以視像作供，並要求案件再押後。法官羅麗萍再稱想讓傷者盡快收到合理賠償，並稱會盡快安排審期，並把案押後至12月19日處理排期事宜。



申請人李啟言，被告舞館有限公司。舞館繼續沒有代表出庭。李於2022 年 7 月 28 日受僱於舞館期間，在表演時發生意外，傷及脊椎，四肢癱瘓。李當時 27 歲，月入約 $73,720 。

舞蹈員李啟言（阿Mo，中）在Mirror演唱會遇嚴重意外致癱瘓，律師指李父李盛林(右)會在工傷索償案作供。（「momo.lky」IG圖片）

第四場（28日）演出至晚上八點10時，舞台中央一個LED屏幕鬆脫墜下，壓傷舞蹈員李啟言（阿Mo）的頭部，另一名舞蹈員張梓峯（阿Fung）亦被砸中受傷。經理人花姐即場宣佈腰斬當晚演出，並勸籲觀眾離去。（資料圖片）

2022年7月28日，MIRROR演唱會期間，一塊屏幕從高處墮下，壓中李啟言（阿MO）頸椎，李因這次意外致四肢癱瘓。（勞顯亮攝）

李啟言（阿Mo）原本是一名舞蹈員。（李盛林代禱信圖片）

官稱想傷者盡快收到賠償

原告方李啟言的法律代表指出，就僱員補償基金提出有關總承判商的問題要求押後案件，惟法官羅麗萍表示，勞工處早前已回覆指，本案並沒有關連的總承判商，認為不需要為不存在的課題申請押後，應該要讓傷者盡快收到合理賠償。

質疑為何現才申請法援

羅官另關注到李正申請法律援助，問為何現在才申請法援，李的律師未有就此回應，只透露在1至2個月前申請，又稱李啟言的父親會出庭作供，另為李申請以視像作供。

只要主診醫生撮要已足夠

律師另就遞交評定金額所需的證人陳述書一事，要求案件押後，指相關文件仍需時確認。羅官指相關議題的爭拗點狹窄，主要為原告的醫療補償及案發時的收入，其他均可以按照僱員補償條例處理，會盡快排期審訊。羅官又稱，會行使酌情權確定原告方已送達文件。另就醫療證供方面，法庭只需要原告主診醫生的撮要（Summary）已足夠，認為無需披露其他的文件或報告。

審訊將以英文進行，雙方須在11月14日前遞交證人陳述書，另把案件押後至12月19日處理排期事項。

案件編號：DCEC338/2024