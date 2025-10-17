類鼻疽｜上周增兩個案　一人出現敗血症　衞生署籲避免接觸泥土

​衞生署衞生防護中心今日（17日）表示，過去一星期錄得兩宗新增類鼻疽個案，包括居住元朗區坑頭村一名44歲健康良好男子，上月19日弄傷右膝後，同月26日起出現發燒、右膝傷口疼痛及傷口有分泌物，至本月6日到天水圍醫院急症室求診，毋須入院，臨床診斷為傷口感染。



另一宗為居住葵青區石籬二邨的66歲長期病患男子，自本月10日出現發燒及昏厥等症狀，翌日到伊利沙伯醫院急症室求診，需留院治理，臨床診斷為敗血症。



中心呼籲市民保持個人及環境衞生以預防類鼻疽，並特別提醒高風險群組，包括長者及長期病患者，在颱風或暴雨後應避免接觸土壤或泥水，減低感染風險。



首宗個案涉及一名過往健康良好的44歲男子，他居於元朗區。他於9月19日弄傷右膝，同月26日起出現發燒、右膝傷口疼痛及傷口位置出現分泌物，上星期一（6日）到天水圍醫院急症室求診，毋須入院。他的臨床診斷為傷口感染。

第二宗個案涉及一名有長期病患的66歲男子，他居於葵青區。他上星期五（10日）出現發燒、全身乏力及昏厥，翌日（11日）到伊利沙伯醫院急症室求診，需留院治理。他的臨床診斷為敗血症。

兩名患者目前況穩定，他們的臨床樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。中心正調查個案的感染源頭，初步流行病學調查顯示上述個案屬散發個案，沒有資料顯示這兩宗個案與本港早前錄得的其他確診個案有流行病學關連。

截至昨日（16日），本港今年錄得18宗類鼻疽個案。2024年共錄得23宗類鼻疽個案。中心表示，導致類鼻疽的病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但可存活於本地環境。類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得類鼻疽個案。

根據文獻，類鼻疽個案於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令病菌更容易散播，從而令類鼻疽個案有機會增加。

就此，颱風和暴雨期間市民應盡量留在室內，避免前往可能出現水浸的地區，亦不應涉水或接觸泥水和泥土。同時，高風險人士應避免使用雨水渠道附近的道路，以免接觸可能由污水產生的氣溶膠。