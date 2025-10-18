蔡若蓮：八大非本地生限額平均使用率23%　部份「快爆燈」

《施政報告》提到，26/27學年八間資助院校的非本地生限額增加至五成。教育局局長蔡若蓮今早（18日）在電台節目中指，截至去年，各院校使用的非本地生限額平均約為23%，尚未用盡四成上限。她相信吸納足夠的非本地生，有助建設香港國際教育樞紐、擔任輸出人才的角色。



中文大學10月11日於校園舉辦本科入學資訊日，吸引近6萬人參與。(中大提供圖片)

「城中學舍」計劃料增2600個宿位

蔡若蓮在港台節目《星期六問責》中表示，截至去年，各院校的非本地生限額平均約為23%，某些院校的非本地生名額已接近上限，「就快爆燈」。她解釋道，雖然上限提高，但院校不會一次性用完所有名額，會攤分4年使用，以免影響未來幾年的招生安排。

政府在7月推出容許商廈改建為學生宿舍的「城中學舍」計劃，蔡若蓮表示，計劃已經開始產生成效，目前接獲有多宗申請，預計能增加2,600個宿位。她表示，這個做法比起傳統政府資助建設要迅速得多，亦有不少私人企業參與。

教育局局長蔡若蓮。（資料圖片/廖雁雄攝）

蔡若蓮強調，吸納足夠的非本地生將有助於香港建設國際教育樞紐，並提升其作為人才輸出地的角色。她還提到，本地高等院校將逐步增加配套設施，包括大學飯堂和圖書館等，以支持日益增加的學生需求。