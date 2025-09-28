大學非本地生限額再增至五成　蔡若蓮：絕不資助非本地生學費

新一份《施政報告》提出，成立「大學城籌劃及建設組」推進北部都會區大學城發展，教育局局長蔡若蓮今（28日）在電台節目指，相關小組已展開工作，會參考世界各地的大學城發展模式及成功經驗，料明年會公佈藍圖綱要。



此外，《施政報告》提出，2026/27學年起各資助院校的非本地生人數上限將由佔本地學額的4成增至5成。蔡若蓮指，5成只是上限，各院校可以根據自身資源，考慮循序漸進地逐年增加非本地學生，強調絕對不會資助非本地學生學費。



蔡若蓮表示，「大學城籌劃及建設組」已展開工作，會參考世界各地的大學城發展模式及成功經驗，料明年會公佈藍圖。（政府新聞處圖片）

非本地生以中國及印度為主 蔡若蓮：國際化都很重要

《施政報告》建議2026/27學年起，各資助院校的非本地生人數上限將由佔本地學額的4成增至5成。蔡若蓮指，各院校並不需要一下次用盡所有配額，可根據自身師資團隊、硬件配套及宿舍供應等，循序漸進地逐年增加非本地學生，「院校也要有時間及過程建設，所以我們見到除了只是設定上限，院校要因應自身條件循序漸進。」

至於非本地生是否以內地生為主，蔡若蓮指，現時全球最大留學生輸出國是中國及印度，香港並不例外，強調增加非本地生數量外，多元化及國際化都很重要。

目前大學取錄非本地生人數，相等於本地生人數的40％，施政報告提出將上限調高至50%。(夏家朗攝）

不點名「有地方」對學者不友善 蔡若蓮：本港對人才有吸引力

《施政報告》又提到，為招收國際教研人才和學生，教育局將成立「留學香港專班」，蔡若蓮表示會與創科局、人才辦、駐外經貿辦及駐內地辦事處等，聯同院校到外地宣傳留學香港品牌，吸引具潛力地區的人才，如東盟及一帶一路國家等。

她不點名指「有地方」對科研人員或大學對學者取態不友善，本港又有五間百強大學，以及兩文三語及東西匯聚等優勢，海外科學家較容易適應生活，相信本港對科研人才具有很大吸引力。

教育局局長蔡若蓮。（廖雁雄攝）

蔡若蓮：絕對不會資助非本地學生學費

《施政報告》提出直資學校可申請上調非本地生人數。蔡若蓮表示，直資學校在課程、教學語言、收生機制或津貼模式上，有相對充足條件吸引非本地生，並不會影響本地學生入學機會。她相信學校會因應自身資源，逐年增加招收非本地生。

院校不是立刻將四成(配額)用盡，是分開四年，每年去增加一些非本地學生。另外，無論是學費或其他，絕對不會資助非本地學生。 教育局局長蔡若蓮

「大學城籌劃及建設組」料明年公佈藍圖

她指，建設大學城並非只是讓院校興建新校舍，希望各院校規劃發展時，可考慮如何配合北都發展，以及與該土地板塊的產業互相配合。