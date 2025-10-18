楊振寧逝世｜與中大淵源深厚 　前校長曾邀來港講學　助全家重聚

著名物理學家、諾貝爾物理學獎得主楊振寧，因病於今日（18日）在北京逝世，享年103歲。這位受無數華人科學家景仰的物理學泰斗，在1964年便與香港的學府結下不解之緣，當年應中大邀請出席講學，在時任校長李卓敏安排下，其內地的全家人來到香港，並在演說之後重聚。在1986年，中大亦為他首創大學講席「博文講座教授」，他亦將多年的文章、信札、手稿和著作，以及包括諾貝爾獎章的多個獎章贈予中大。



2014年4月14日，中國浙江省杭州市，著名物理學家、諾貝爾物理學獎得主楊振寧在浙江大學發表演講。（Getty）

1964年應邀出席中大講學 與內地全家人重聚

楊振寧以35歲之齡，成為首位華人諾貝爾獎得主，他與中文大學也甚有淵源。在美國發展的他，於1964年應中大邀請，舉行一場關於粒子物理前沿的公開演講，介紹「宇稱不守恆」的概念與發現。中大曾形容，當時座無虛席，轟動一時。

這場講座原來背後另有故事，由於1960年代的中美關係惡劣，適逢朝鮮戰爭爆發，美國限制華人博士回國。他與父母曾在日內瓦見面，但和弟妹已闊別近20年。中大創校校長李卓敏得悉，楊振寧希望在香港與在內地的全家人見面，便以邀請他來港講學為名，令他能夠與父母、弟妹在香港團聚。

1957年12月10日，圖為諾貝爾物理學獎共同得主，美國的楊振寧教授（左上）和中國的李政道教授（右上）攜夫人抵達瑞典斯德哥爾摩參加頒獎典禮。（Getty）

1986年中大為他首創大學講席「博文講座教授」

自該年起，楊振寧多次來港給公眾和學生做演講，主題涵蓋學術、科普等，對於上世紀80至90年代，他的演講幾乎是「唯一的大師級演講」。中大於1983年聘任他為榮譽教授，再於1986年聘任他為「博文講座教授」。該職銜是中大特別為他首創的大學講席，名稱來源於中大的校訓「博文約禮」。

自該年起，楊振寧多次來港給公眾和學生做演講，主題涵蓋學術、科普等，對於上世紀八十至就是年代。（中文大學圖片）

不願對英國人校監行禮 港回歸後才接受中大頒授榮譽博士

1997年，楊振寧獲中大頒授榮譽理學博士學位。事實上，中大早希望向他頒授榮譽理學博士學位，不過當時香港仍在英國殖民統治下，在大學的學位頒授儀式遵循英國傳統，即接受學位的學者要在校監，即當時由英國人擔任的香港總督，面前鞠躬，然後校監手持小木條在接受者頭上敲一下。他不願意對英國人行這個禮，直至1997年，香港回歸祖國，他才願意接受該榮銜。

出任中大理論物理研究所所長 中大兩度設楊振寧基金

2003年，香港爆發「沙士」，經濟嚴重下滑，大學教學及科研工作受影響，為吸引人才，中大物理系於2004年成立了理論物理研究所，而他亦在該段困難時期出任所長，支持物理系在理論物理方面的發展。

1992年，為慶祝他的七十歲壽辰，中大物理系設立了「楊震寧基金」，旨在邀請和支持國際著名的物理學家到中大訪問、演講和開展研究合作，以及設立獎學金來表彰物理系研究表現及學術成績優秀的本科生和研究生。

至2002年其八十歲壽辰，物理系又設立「楊振寧科學研究基金」，支持當時剛成立的光學研究中心的科研活動，另外再為物理系設立一個獎學金，獎勵優秀的本科生。

楊振寧因事缺席港大頒授典禮，由親人代為領受，他事先錄製影片表示對校方的感謝。（夏家朗攝）

2023年獲港大頒授名譽科學博士學位 與歷代校長很熟悉

另外，香港大學2023年亦向楊振寧教授頒授名譽科學博士學位，以表揚其在學術界及全球的重大貢獻。

楊震寜當時感謝港大給他榮譽學位，讓他成為港大的校友之一，提到港大過去幾十年來造就非常多人才，對香港、中國、亞洲以至世界都有很大的貢獻，而現今中國進入新時代，可以預料到香港將繼續照過去傳統造出更多人才。

他又提到與港大有深厚關係，曾經在港大的書院做事，又跟歷代的校長都很熟悉，尤其是徐立之校長在美國的時候已認識他。