楊振寧逝世｜與翁帆相差54年「爺孫戀」　稱「上帝恩賜最後禮物」

諾貝爾物理學獎得主楊振寧因病逝世，享年103歲。楊振寧生前在物理學多個領域取得傑出學術成就，其「爺孫戀」婚姻亦備受社會關注。2004年，他以82歲高齡，與28歲的翁帆結婚，年齡相差54年，他形容翁帆是「甜蜜的天使」，是「上帝恩賜的最後禮物」。



對於這一段忘年戀，他曾說：「一個人到了八十多歲，不可能不想到他的生命是有限的，跟一個年紀很輕的人結婚，很深刻的感受是，這個婚姻把自己的生命，在某一種方式上做了延長。」



楊振寧當年以82歲高齡，迎娶28歲的翁帆，在內地引起熱議。

楊振寧的第一任妻子是中華民國陸軍中將杜聿明的女兒杜致禮，1950年，當時28歲楊振寧和21歲杜致禮在美國普林斯頓結婚，婚後二人育有兩子一女，並一起共度53載。2003年10月，杜致禮因病離世。

一年後，2004年12月24日，楊振寧於以82歲高齡，與28歲翁帆結婚，年齡相距54年的忘年戀，令外界引起關注。據報，二人早於1995年認識，在廣東汕頭大學的一場國際會議上，當時就讀大學一年級的翁帆負責接待楊振寧及其妻子。

楊振寧曾形容翁帆為：「上帝恩賜的最後禮物。」

翁帆土生土長潮州人 95年汕頭大學結緣

翁帆是土生土長的潮州人，在潮州名校金山中學畢業，據報她學業成績名列前茅，英文科表現最好，並升讀汕頭大學，有校友形容她每年都是考第一，更是汕大模特兒隊成員，被譽為校內的才女。

大學畢業後，曾有過一段婚姻，但數年後離婚，之後她重返校園，在廣東外語外貿大學翻譯系修讀碩士。有報道曾指，其前夫是一間港資公司職員。

翁帆與楊振寧在杜致禮過世後開始相熟，逐漸譜出黃昏之戀，最終喜結連理。楊振寧曾形容翁帆為：「上帝恩賜的最後禮物，給我的老靈魂，一個重回青春的歡喜。」

楊振寧曾說，「這個婚姻把自己的生命，在某一種方式上做了延長。」

稱翁帆欣賞其精神年輕

楊振寧曾說，青春並不只和年紀有關，也和精神有關。他雖然歲數上已經不小，但精神上尚保持年輕。這也是翁帆覺得他有吸引力的部份原因。楊振寧以一首詩描寫翁帆：「沒有心機而又體貼人意，勇敢好奇而又輕盈靈巧，生氣勃勃而又可愛俏皮，是的，永遠的青春。」

談及這段忘年戀，楊振寧曾形容：「一個人到了八十多歲，不可能不想到他的生命是有限的，跟一個年紀很輕的人結婚，很深刻的感受是，這個婚姻把自己的生命，在某一種方式上做了延長。」