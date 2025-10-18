楊振寧逝世｜中大校長盧煜明：失去的不僅是科學巨人亦是中大良師

首位華人諾貝爾獎得主楊振寧，今日（18日）離世，享年103歲。楊振寧曾任中大博文講座教授兼理論物理研究所所長，中大發稿表示，師生對楊振寧去世感到十分哀傷，並向楊的家人致以深切慰問。



中大校長盧煜明表示，「我們失去的不僅是一位科學巨人，更是一位和中大有深厚淵源的良師。」他稱，楊振寧與中大結緣於上世紀60年代，歷任教授及研究所所長等職，對中大發展貢獻良多，亦對年輕後輩關懷備至。



2014年4月14日，中國浙江省杭州市，著名物理學家、諾貝爾物理學獎得主楊振寧在浙江大學發表演講。（Getty）

首位華人諾貝爾獎得主、香港中文大學（中大）博文講座教授兼理論物理研究所所長楊振寧，今日（18日）離世，享年103歲。中大校長盧煜明表示：「楊教授畢生貢獻學術，是世界知名理論物理學大師，無數科學家景仰的泰斗。我們失去的不僅是一位科學巨人，更是一位和中大有深厚淵源的良師。」

他又稱，楊振寧在物理學領域成就卓越，對中大學術發展貢獻良多，對中大師生，特別是年輕後輩關懷備至，總是循循善誘、傾囊相授。他表示：「楊教授的離去對全球學術界，是無可估量的損失，但他留下的學術寶庫，將會繼續啟迪後人追求理論物理學的真諦。在此悲痛時刻，我們與楊教授家人同心哀悼，並對他的貢獻表示衷心敬意。」

中大校長盧煜明稱，楊振寧在物理學領域成就卓越，對中大學術發展貢獻良多，對中大師生，特別是年輕後輩關懷備至（資料圖片／羅國輝攝）

提出「宇稱不守恆」理論獲諾貝爾物理學獎 開創華人學者先河

他又表示，楊振寧是舉世公認的傑出科學家，他與李政道因提出「宇稱不守恆」理論，於1957年共同獲得諾貝爾物理學獎，開創華人學者獲此殊榮的先河。1954年，楊教授和米爾斯共同提出了「非交換規範場論」（即楊米場論），這項開創性工作奠定了現代粒子物理學的理論基礎，「楊教授對二十世紀中葉以來的物理學發展，尤其是粒子和統計物理學領域，產生了深遠的影響。」

他提及，自70年代起，楊教授多次訪問中國，為中國物理學的發展和中美關係的進展盡一己之力。1997年，楊教授出任清華大學高等研究中心名譽主任。2003年後定居中國，從此往返於北京和香港之間。

楊振寧（左）與知名物理學家泰勒（Edward Teller，右），泰勒被譽為「氫彈之父」（中國科學院網站）

歷任中大教授、研究所所長等 中大設楊振寧學術資料館收藏珍品

他亦指，楊教授與中大結緣於上世紀60年代，自1964年應邀為中大演講後，經常到訪中大並擔任教研工作，歷任榮譽教授、博文講座教授、數學科學研究所所長、理論物理研究所所長等職，對中大尤其是物理系之科研與教育發展，勳勞卓著。

楊教授於1997年獲中大頒授榮譽理學博士學位。1999年，楊教授將包括諾貝爾獎在內的許多獎項、文章、信札、手稿慷慨捐贈予中大，大學於2002年設立楊振寧學術資料館收藏這些珍品。中大亦已將館內藏品數碼化，建立「楊振寧學術資料館在線系統」，開放予公眾、學者及研究人員瀏覽。

自諾貝爾獎後，楊教授的研究屢獲榮譽，包括潤福德獎（1980）、奧本海默紀念獎（1981）、美國國家科學獎（1986）、富蘭克林獎（1993）、鮑爾獎（1994）、愛因斯坦獎（1995）、俄國波哥柳波夫獎（1996）、昂薩格獎（1999）、教皇學術獎（2000）、費薩爾國王國際科學獎（2001）、影響世界華人終身成就獎（2006），以及求是終身成就獎（2019）等。