5000多支政府部門公營機構鏡頭駁入警方「銳眼」　研今年涵交通燈

警務處自2024年起透過「銳眼」計劃在全港罪案率較高、人流較多的公眾地方安裝閉路電視鏡頭。警方指，目會逐步將其他政府部門和公營機構，例如啟德體育園、香港鐵路有限公司的閉路電視鏡頭納入銳眼，擴展銳眼的覆蓋範圍，目前已接入5,000多支這類鏡頭。警方今年的目標是接入10條公共屋邨、3條海底隧道、康文署7個與全國運動會相關場館，以及4個出入境管制站的閉路電視。



有銳眼鏡頭的地方將有標識。（政府新聞處圖片）

「銳眼」是由地區治理專組領導警務處執行的一項全港性計劃，閉路電視鏡頭主要安裝在一般燈柱、智慧燈柱、政府建築物等之上。

警務處行動部高級警司梁銘亮接受《政府新聞網》訪問時表示，全港各區共安裝超過4,500支閉路電視鏡頭，協助偵破超過480宗刑事案件，拘捕超過840人。

他指，警務處今年7月底將鏡頭安裝在警車上，作為流動閉路電視，並正研究進一步擴展安裝地點，包括今年內在交通燈上安裝首支鏡頭。

目前銳眼現已兼具多種AI技術，包括今年7月啟用的自動車牌識別功能，加強警方對可疑車輛或通緝車輛的調查能力。

警務處行動部高級警司梁銘亮。（政府新聞處圖片）

警方利用銳眼監察風災 試行將銳眼影像與渠務署分享

除打擊罪案，梁銘亮指，銳眼在颱風襲港和極端天氣下也派上用場。早前樺加沙襲港期間，警方在灣仔警察總部指揮及控制中心利用銳眼實時監察水浸黑點、地窪地區、公共交通交匯處等地點，即時評估道路狀況，及早準備，以便在颱風過後從速清理受阻路段。

他表示，警方正試行將銳眼的影像分享予渠務署，協助他們更專業地監察水浸情況；警方期望未來可以將銳眼的影像分享予更多政府部門使用，善用公共資源。

警方正試行將銳眼的影像分享予渠務署。（政府新聞處圖片）

今年將「銳眼」駁入海底隧道、出入境管制站閉路電視

警方會逐步將其他政府部門和公營機構，例如啟德體育園、香港鐵路有限公司的閉路電視鏡頭納入銳眼，擴展銳眼的覆蓋範圍。目前已接入5,000多支這類鏡頭。

政府部門方面，警務處今年的目標是接入10條公共屋邨、3條海底隧道、康文署7個與全國運動會相關場館，以及4個出入境管制站的閉路電視。