的士司機緩刑期再濫收車資　官斥損害香港聲譽　囚62天停兼停牌

的士司機因濫收車資等被判緩刑僅4個月，再次被乘客投訴多收115元，是實質車費的七成半，又以「壞機」為由拒絕發收據。司機早前承認濫收車費等3項傳票，案件今（20日）在東區裁判法院判刑，暫委裁判官許祈峰斥被告明知故犯，浪費法庭給予的機會，又稱的士是市民大眾及旅客常用的交通工具，其行為有損香港作為國際旅遊城市的聲譽，須判阻嚇性刑罰，遂他就3項入獄48天，另罰款1200元及暫停的士牌照1年，另要就違反緩刑令的刑期，合共判囚62天。



被告鄺嘉豪（44歲）承認3項傳票控罪，包括沒有展示的士司機證在的士證件架上；拒絕發出車費收據；及濫收車費。

被告鄺嘉豪在東區法院再認濫收車資被判囚62天。

稱因極大經濟負擔而犯案

辯方求情指，被告真誠反省，非常後悔，日後亦不會再從事的士司機的工作，犯案亦是因為家庭狀況令被告有極大的經濟負擔，生活捉襟見肘，望法庭判刑時可參考上次的量刑起點。

官指被告非第一次判緩刑

暫委裁判官許祈峰判刑時指出，被告現年44歲，已轉職餐飲散工，平時有做義工，今次是因為貪心及經濟原因犯案，惟許官認為此非減刑因素，且被告不是第一次被判緩刑，故不接納辯方早前求情所指，被告不清楚緩刑令的意思。

明知故犯浪費法庭給予的機會

許官斥，被告的行為目無法紀、明知故犯，浪費法庭給予的機會，是不知悔改。許官稱，的士是市民大眾及旅客常用的交通工具，政府亦致力於提升其服務質素，惟被告的行為損害旅客利用及香港作為國際旅遊城市的聲譽。

須判阻嚇性刑罰

許官續指，法庭要向大眾，尤其是的士司機傳送訊息，有關行為須承擔嚴重後果，故會判處具阻嚇性的刑罰，遂判處被告就3項控罪入獄48天、罰款1200元及暫停的士牌照1年，另須執行早前緩刑的刑期，即共判囚62天。

載乘客由尖沙咀往中環多收115.5元

案情指，在2024年12月6日，被告在接載乘客由尖沙咀前往中環天星碼頭時，收費應為93.5元，調整費用後及加上隧道費後，費用應為152.5元。在乘客支付300元後，被告只找回32元，即多收了115.5元的車資，比實際應收提升了逾75%。在乘客要求收據後，被告以「壞機」為由拒絕，且案發時他沒有展示的士司機證，乘客遂報警處理。

案件編號：ESS7083-7085/2024