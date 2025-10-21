機場貨機墮海｜香港機場指揮塔與機師對話曝光　意外後貨機無回應

香港國際機場昨日（20日）發生嚴重航空事故。一艘由杜拜抵港的貨機（航班編號UAE9788/EK9788），降落北跑道後突然離奇左轉衝出跑道，衝破圍欄後，撞及一輛在北海岸線行車道的巡邏車，貨機及巡邏車同墮海，巡邏車上兩名保安人員死亡。



網上流傳降落前香港機場指揮塔與涉事貨機的錄音對話，顯示涉事貨機機師降落前曾與指揮塔通過無線電聯絡，並收到正確的降落指示，其間機師並無提出需要協助或發出求救訊號，而意外發生後，貨機及控制塔並無任何對話；事故一度影響機場升降，數班航班需在附近指定空域盤旋，延遲降落。



貨機殘骸今早仍在海面。（翁鈺輝攝）

網上流傳事發一刻航空控制塔與涉事貨機的錄音對話，在降落前，貨機機師向控制塔表示，飛行高度下降至11000呎，並正前往適當的空域，控制塔回覆指貨機可使用北跑道（07L）降落，並保持速度向左飛往另一空域，（Emirates 9788, runway 07L, turn left direct to LIMES, maintain high speed），其後貨機回覆確認。

至凌晨約3時50分，貨機成功降落香港國際機場北跑道07L，降落期間並無與控制塔對話，其後貨機在落地滑行時，突然向左偏離衝出跑道，衝破圍欄，並與停在北海岸線行車道的巡邏車相撞，釀成慘劇。事發後，貨機及控制塔再無對話。

香港機場管理局機場運行執行總監姚兆聰昨日在記者會上表示，事發時天氣與跑道情況均適合航班升降，而涉事貨機機師降落前曾與指揮塔通過無線電聯絡，並收到降至北跑道「07L」的正確指示，其間機師並無提出需要協助或發出求救訊號。至意外發生後，指揮塔再聯絡機師，惟沒有得到回應。

另外，錄音對話亦顯示意外發生後，航空控制塔立刻向附近即將降落香港機場的航班作出指示，著他們在適當的高度及空速，於指定空域稍作盤旋，延遲降落。

其中，在貨機發生意外後的一刻，控制塔即時向國泰航空一班由加拿大多倫多返港的航班（CX 829）表示，要求客機在一指定空域上盤旋等待，並下降至13000呎的飛行高度。其後，控制塔向機師稱，跑道07L剛發生事故，目前不接受降落，詢問可等待多久（We just had an accident at runway 07L and no landing is accepted at the moment. How long can you hold?）。

及後，控制塔又表示，等待時間未定，按當前情況至少20分鐘內不會開放（升降），（ I think we won't be open for up to 20 minutes at this moment. Affirm, holding undetermined.）。期間多班航班，包括國泰航空（CX 883、美國洛杉磯抵港）、酷虎航空（TR 960、新加坡抵港）及香港快運（UO 623、日本東京抵港）等，因意外而需稍作盤旋，延遲降落。

控制塔其後開放南跑道（07R）讓航機陸續有序升降。總航空交通管制主任（技術及發展）容榮樂昨日表示，5班來港航班及1班離港航班，因意外而受5至15分鐘延誤。

香港機場管理局於記者會上交代事件展示圖片，顯示貨機出事時的路線、出事後位置、機組人員獲救位置及兩名巡邏車上喪命保安人員情況。（曹素琛攝）

香港機場管理局機場運行執行總監姚兆聰今日（21日）表示，涉事貨機的「黑盒」仍未打撈上，但位置已鎖定在機尾位置，至於機場北跑道今早7時已完成復修，爭取今正午12時重開，惟因貨機殘骸仍在跑道附近，北跑道可能會有工程車等駛入，因此重開後會處於「備用狀態」。

消防潛水員在場搜尋飛機「黑盒」。（蔡正邦攝）

貨機偏離跑道撞爛鐵絲網，連同被推的巡邏車一併落海；涉事貨機機頭穿窿。（蔡正邦攝）

涉事貨機航班編號為UAE9788/EK9788，屬阿聯酋航空貨運航班，由土耳其Air ACT濕租（一種連同機組、維護全包之租賃模式）營運，機型為波音747-481（BDSF），註冊編號為TC-ACF，機齡32年。機上無載貨，有4名土耳其籍的機組人員，包括機長、副機長、裝載管制員、飛機維修工程師。

阿聯酋航空回覆查詢時稱：「阿聯酋航空確認，2025年10月20日降落於香港國際機場的EK9788航班在降落時受損，該貨機為濕租自ACT Airlines並由其營運。涉事飛機型號為波音747-400，註冊編號為TC-ACF，事發時並無運載貨物。

機上四名機組人員已確認安全，並正在接受醫療護理。阿聯酋航空對兩名機場地面工作人員離世深感難過，並對其親屬及同事致以深切慰問。

阿聯酋航空將按需要提供協助，配合調查工作。航班營運方ACT Airlines及其他相關持份者正全力配合調查。」

貨機機頭朝向跑道，機尾朝海。機頭底穿窿，機身中間斷開，左邊的逃生充氣滑梯彈出，而右邊機門同樣已打開，但滑梯沒完全彈出。（黃學潤攝）