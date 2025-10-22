機場貨機墮海｜工權會促考慮暫禁止機組人員離境　否則憂難以檢控

香港國際機場周一（20日）發生嚴重航空事故，導致兩名機場保安人員喪生，兩名被撞落海巡邏車死者的家屬，周二（21日）到殮房認屍齊聲批評航空公司不負責任，要求徹查事件。協助死者家屬的工業傷亡權益會總幹事蕭倩文今日（22日）表示，阿聯酋航空至今未與死者家屬接觸，亦未有親身表達慰問，家屬要求阿聯酋航空及港府，盡快作出全面調查和交代意外原因。



蕭倩文明白，調查和交代意外原因須時，但希望港府嚴肅處理案件，如考慮沒收機組人員旅遊證件，暫時禁止離境，否則一旦離開香港，憂日後將難以檢控。兩個遭逢慘劇家庭方面，蕭倩文指兩死者均為家中經濟支柱，兩個家庭正面對處理後事、解決經濟壓力及住屋問題情況，希望港府部門可提供協助。



何妻（右）10月21日認屍後泣不成聲。（資料圖片/馬耀文攝）

兩名死者分別為任職「航空安檢督導」的巡邏車姓何司機（41歲）及「航空安檢隊長」的姓陳男乘客（30歲）；兩死者的家屬昨早在工業傷亡權益會及警方陪同下到殮房認屍。工權會指，何姓死者為家庭經濟支柱，有同住母親和太太以及一名7歲兒子。

何媽媽、何太（左一和左二）與陳家3名家屬（右二至右四）10月21日批評航空公司不負責任。（資料圖片/黃煦緻攝）

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文促請當局徹查事件。（資料圖片/馬耀文攝）

兩家庭正面對經濟壓力及住屋問題 蕭倩文希望港府部門可提供協助

協助死者家屬的工業傷亡權益會總幹事蕭倩文今日在商台節目表示，兩死者均為家中經濟支柱，兩個家庭正面對處理後事、解決經濟壓力及住屋問題情況，希望港府部門可提供協助。

蕭倩文又表示，阿聯酋航空至今未與死者家屬接觸，亦未有親身表達慰問，家屬要求阿聯酋航空及港府，盡快作出全面調查和交代意外原因。

蕭倩文明白，調查和交代意外原因須時，但希望港府嚴肅處理案件，如考慮沒收機組人員旅遊證件，暫時禁止離境，否則一旦離開香港，憂日後將難以檢控。

何姓死者的母親10月21日斥責航空公司沒有慰問或交代事件是不負責任。（資料圖片/馬耀文攝）

阿聯酋航空表示，該架EK9788貨機為濕租（一種連同機組、維護全包之租賃模式）自ACT Airlines並由其營運。Air ACT表示，對死者親友致以最深切哀悼和慰問。事故原因尚不清楚，有關當局正在調查。Air ACT正與調查當局緊密聯絡，並會繼續盡最大努力全面配合。