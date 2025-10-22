澳門司法拍賣洗米華太陽城集團「大本營」　16資產底價共1.16億元

《香港01》周三揭發被英美制裁並經營柬埔寨詐騙園區的太子集團及其首腦陳志，其雪茄公司與昔日澳門賭業大亨、俗稱「洗米華」的周焯華有關。

根據澳門法院網站最新資料，「洗米華」持有的16間、總值約1.16億澳門元的太陽城集團「大本營」皇朝中土大廈資產招標拍賣，並會在11月6日截標。「洗米華」在澳門涉非法經營賭博等罪名，在2023年被判囚18年。



根據澳門法院網站，周焯華及創佳投禎發展有限公司為被執行人，其16項位於澳門皇朝中土大廈12樓單位，即總值約1.16億元的太陽城「大本營」資產會以密封標書方式拍賣。請求執行人為昊翔清潔一人有限公司，該16項資產招標底價由約430萬元至1024萬澳門元不等。

太陽城集團創辦人「洗米華」，在澳門被控涉嫌創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博等共289項罪名，在2023年被判囚18年。法院同時判處太陽城犯罪集團成員，向政府賠償逾65億澳門元（下同），並須向澳門美高梅（MGM）、永利、威尼斯人、銀河、澳門娛樂合共賠償21.43億元。

「洗米華」的資產被變賣已非首次。早在2023年7月，周焯華及相關大得利集團的資產遭變賣，共涉及5個商業單位與31個車位，總值約6億元澳門元。

《香港01》近日揭發柬埔寨詐騙園區的太子集團及其首腦陳志被英美制裁，並曝光其多國持有的資產。記者透過香港和海外查冊，發現當中交易，太陽城集團的首席財務官趙敬仁為其中一間全球最大雪茄商的公司董事。

