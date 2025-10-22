太子集團陳志調查｜瑞典文件揭操控全球最大雪茄商　與洗米華有關

英美制裁經營柬埔寨詐騙園區的太子集團及其首腦陳志，令他在全球多國的資金版圖逐漸曝光。陳志除了購買香港豪宅商廈和上市公司，更以香港公司控制全球最大的古巴雪茄商「Habanos」，購入五年賺20億港元。

此前一直無法確認幕後控制人，直至上月瑞典警方的文件以及英美制裁的名單，才能確認陳志的身份。《香港01》透過香港和海外查冊，發現當中交易，有綽號「洗米華」的昔日澳門賭業大亨周焯華的蹤迹。



2025年2月，雪茄公司「Habanos」在瑞士舉行活動。（Habanos圖片）

香港公司2020年購入古巴雪茄獨家分銷商一半股權

雪茄是共產國家古巴的重要外匯收入，2000年古巴國家將擁有獨家分銷權的「Habanos」公司，一半股權出售至西班牙公司，之後這些股權在2008年落入英國「帝國煙草公司」（Imperial Tobacco）手中。

2020年「帝國煙草」出售高端雪茄業務，「Habanos」的股權以10.4億歐元售予香港註冊公司「Allied Cigar Corporation Limited」，按當時匯率折合約90億港元。

2018年太陽城集團股東會，首席財務官（CFO）趙敬仁（右二）出席。（太陽城集團圖片）

董事為洗米華太陽城集團CFO

根據香港公司註冊處資料，發現當時「Allied Cigar」的董事為趙敬仁（CHIU King Yan）、趙平順（CHIU Ping Shun）、林穎欣（LAM Wing Yan Joyce），其中趙敬仁為綽號「洗米華」的周焯華旗下太陽城集團的財務總監。

當時財經通訊社彭博曾向太陽城及趙敬仁查詢相關交易，並無得到回應。

2016年6月16日，綽號「洗米華」的周焯華，出席在香港灣仔舉行的太陽城集團活動。（資料圖片 / 符祥定攝）

香港公司頻繁轉股權 翌年解散

「Allied Cigar」於2020年3月10日成立，註冊地址是太子的秘書公司。購入雪茄公司股份後幾個月內，公司董事和股權有密集變動，4月15日股權轉至開曼群島公司「Allied Cigar Fund L.P.」，5月8日公司改名「Instant Alliance Limited」，11月5日股權轉到張順平個人全資持有，直至公司在2021年6月18日解散。

為何「Allied Cigar」改名後解散？「Habanos」股權落入誰手？張順平是誰？這些問題多年來都無答案，只有不同國家的傳媒零星報道，指周焯華與柬埔寨太子集團的陳志，共同持有股份，包括2022年自由亞洲電台（RFA）引述不願具名的消息人士。

2021年11月27日，澳門司警拘捕周焯華等共11人。（新華社）

周焯華於2021年11月27日遭澳門司警拘捕，內地公安亦拘捕涉及太陽城集團跨境網絡賭博的相關人士。2024年7月澳門終審法院判處他涉嫌非法經營賭博及洗黑錢等罪名成立，入獄18年。有報道指周焯華被捕後，雪茄生意的股權全由陳志購入。

瑞典哥德堡警方披露瑞典公司「Habanos Nordic AB」改名「Elite Trading Scandinavia AB」後的股權架構，牽涉陳志以及香港公司「Asia Uni Corporation」。（瑞典哥德堡警方MKN-2025-5445號文件）

上月瑞典警方文件終揭開謎團

直至2025年9月，瑞典文件披露「Habanos」實際由陳志控制。原因是「Habanos」在瑞典註冊的公司需要改名和更換管理層，因此應瑞典哥德堡市警方的要求提交股權架構圖。

瑞典一家雪茄俱樂部營運的媒體《雪茄世界》刊出哥德堡警方的文件。文件顯示，陳志透過多層公司，控制「Habanos」，其中包括香港註冊公司「協亞企業有限公司」（Asia Uni Corporation Limited）。

陳志在柬埔寨經營「太子集團」，被指控從事電訊詐騙、網上賭博、人口販賣。（資料圖片）

香港查冊直指陳志相關人士

根據香港公司註冊處資料，該公司2020年4月成立，唯一股東是英屬處女島（BVI）公司「高寶企業國際有限公司」（Supreme Treasure International Limited），與瑞典警方文件相符；西班牙公司「Allied Cigar Corporation S.L.U.」，則與2020年收購「Habanos」的香港公司同名。

「協亞企業」的註冊地址位於上環無限極廣場29樓的共享辦公室，公司董事有五人，包括趙平順（CHIU Ping Shun）、盛浩然（SHENG Haoran）、曹晉瑋（TSAO Jin Wei Christopher）、張晓奕（ZHANG Xiaoyi）、李錦發（LEI Kam Fat）。

趙平順就是昔日香港「Allied Cigar」的董事兼股東；盛浩然另外擔任「千利有限公司」（Cheer Capital Limited）的唯一董事，該公司持有陳志金巴利道68號，股東是陳志控制、遭美國制裁的BVI公司。

陳志透過離岸公司間接擁有尖沙咀金巴利道68號全幢商廈，物業由香港公司「千利有限公司」（Cheer Capital Limited）持有，千利的董事為盛浩然。（陳萃屏攝）

收購五年賺20億港元

根據Habanos公布的業績，2024年全球雪茄銷售達8.27億美元（折合64.5億港元），按年增長16%，按國家或地區分類，中國是最大的市場。

西班牙《五日報》（Cinco Días）報道，陳志間接控制、持有「Habanos」50%股權的西班牙公司「Tabacalera」，自2020年被香港公司收購後，就支付了2.21億歐元（約20億港元）股息，利潤年年創新高。

2025年2月，雪茄公司「Habanos」在瑞士舉行活動。（Habanos圖片）

陳志2022年隨洪森訪問古巴

陳志亦與古巴有淵源。2022年9月，陳志作為柬埔寨首相洪森的顧問，參與洪森訪問古巴的代表團，會見古巴全國人民政權代表大會主席埃斯特萬·拉索·埃爾南德斯（Esteban Lazo Hernández）。

2022年9月24日，柬埔寨太子集團陳志（左一）與時任柬埔寨首相洪森（左三），出訪古巴，會見古巴全國人民政權代表大會主席埃斯特萬·拉索·埃爾南德斯（Esteban Lazo Hernández）（左四）。（洪森Facebook圖片）

2022年9月24日，時任柬埔寨首相洪森出訪古巴，與古巴全國人民政權代表大會主席埃斯特萬·拉索·埃爾南德斯（Esteban Lazo Hernández）會面，柬埔寨太子集團陳志（左一）亦有參加。（古巴全國人民政權代表大會圖片）

