維港海上巡遊｜多啦A夢等巨型雕塑陸續充氣現身　有多人率先打卡

維港海上大巡遊周六（25日）下午起舉行，4個巨型充氣雕塑包括LABUBU、多啦A夢、麥當勞吉祥物滑嘟嘟、KAWS & 芝麻街ELMO，將浮在金鐘添馬公園對開海域，供市民打卡拍照；毗鄰添馬公園的海濱長廊的巡遊市集同時間舉辦，出售多款IP的紀念品，部份珍藏品更是獨家發售。



主辦方今早（24日）安排有吊機的船隻及工程人員，在現場海面為四大角色巨型雕塑充氣。至下午，其中三大角色包括多啦A夢、芝麻街Elmo及滑嘟嘟，都已充氣成型，且被固定在海面飄浮，尚欠最後一個人氣角色LABUBU還未充氣。雖然「三缺一」，但海濱突然有巨型角色現身，已吸引不少途人駐足打卡，以多啦A夢最受歡迎。有內地遊客指，遠遠看到雕塑已經覺得很吸引，「多啦A夢是童年的記憶嘛。」



三大角色的巨型雕塑今日陸續充氣成型，下午時只欠LABUBU尚未「出場」。（洪戩昊攝）

現場設有平台觀賞區，可以俯視四大角色雕塑，但只供購買了市集門票的人士進入。若沒有購買門票，亦可在海旁位置觀賞，惟角度則較差。

今日下午陸續吸引很多人在海旁打卡。其中兩位中學生鄭同學及何同學剛好路過，便駐足觀賞。何同學指，比較期待還未「出場」的LABUBU，因為該角色近期人氣很高；但被問及是否很喜愛該角色時，他曾表示「冇話特別鍾意」，湊熱鬧居多。

主辦單位安排船隻以吊機固定已充氣成型的滑嘟嘟在海面。（洪戩昊攝）

主辦單位安排船隻以吊機固定已充氣成型的芝麻街Elmo在海面。（洪戩昊攝）

四大角色巨型雕塑今日陸續現身於維港海面，以多啦A夢最受歡迎。（洪戩昊攝）

菲律賓女傭Marijame今日放假，到添馬公園消遣時看到巨型雕塑，覺得很漂亮，所以便與其打卡。她指，多啦A夢為其最喜愛角色，因為她有看多啦A夢的動畫。她亦表示下周五放假時會再到現場觀賞4大角色雕塑，亦會逛逛市集。

菲律賓女傭Marijame指，多啦A夢為其最喜愛角色，因為她有看多啦A夢的動畫。（洪戩昊攝）

現場海旁今午有很多人開始打卡，以多啦A夢最受歡迎。（洪戩昊攝）

現場亦有不少遊客打卡，包括兩名內地遊客朱小姐及陳小姐。她們事前同樣不知道海上大巡遊相關資訊，只是剛巧路過，但遠遠看到已經覺得頗吸引，「多啦A夢是童年的記憶嘛。」但她只是從深圳以「特種兵」形式即日來回香港，所以今次未能參與巡遊活動。