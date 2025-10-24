維港海上大巡遊周六起舉行　最佳觀賞LABUBU、多啦A夢攻略一文看

【維港海上大巡遊／LABUBU／多啦A夢／滑嘟嘟／KAWS & 芝麻街】維港海上大巡遊周六（25日）下午起舉行，4個巨型充氣雕塑包括LABUBU、多啦A夢、麥當勞吉祥物滑嘟嘟、KAWS &芝麻街ELMO，將浮在金鐘添馬公園對開海域，供市民打卡拍照；毗鄰添馬公園的海濱長廊的巡遊市集同時間舉辦，出售多款IP的紀念品，部份珍藏品更是獨家發售。



今次盛事更跨界別達成合作，港鐵、八達通、昂坪360、麥當勞及美酒佳餚巡禮，都推出一系列優惠或活動。下文將提供各活動詳情，包括最佳觀賞位置、門票價錢、港鐵打卡點、昂坪市集打卡點等。



LABUBU、多啦A夢、滑嘟嘟和KAWS &芝麻街ELMO共4個巨型充氣雕塑，9月20日齊集在青衣船塢等待測試。(ARR提供圖片)

維港海上大巡遊幾時舉行？

維港海上大巡遊10月25日至11月1日在中環海濱舉行，橫跨重陽節（10月29日）、萬聖節（10月31日）及兩個周末（10月25日及26日、11月1日）。

維港海上大巡遊有什麼人物？

LABUBU、多啦A夢、麥當勞吉祥物滑嘟嘟、KAWS &芝麻街ELMO，共4個巨型充氣雕塑，將浮在金鐘添馬公園對開海域，供市民及旅客免費打卡。

巡遊市集在毗鄰添馬公園的海濱長廊舉行，推出一系列紀念品，需在網上平台購買門票進場。(ARR提供圖片)

維港海上大巡遊添馬公園巡遊市集需購票嗎？

同一時間（10月25日至11月1日），巡遊市集在毗鄰添馬公園的海濱長廊舉行，推出一系列國際級IP主題紀念品，涵蓋公仔、生活精品及收藏擺設等。若粉絲們有興趣進場購買紀念品，需要提前在網上平台Klook等購買門票。

▼多啦A夢紀念品一覽▼



維港海上大巡遊有什麼紀念品？

陣容包括多啦A夢、KAWS & 芝麻街、Netflix受歡迎電影《KPop 獵魔女團》、Netflix熱播影集《怪奇物語》與《魷魚遊戲》、《花生漫畫》中的SNOOPY（史努比）與其他經典角色；以及慶祝40周年的TOLO元祖黃色橡皮鴨。

維港海上大巡遊邊度打卡？

值得留意是，巨型充氣雕塑在展覽期間一直浮在海邊供免費打卡，即中環至灣仔海濱也能夠觀賞，但粉絲們若希望在最佳觀賞地點打卡拍照，可購買巡遊市集的門票，附送觀景台體驗一次。

維港海上大巡遊門票價錢一覽。(ARR提供圖片)

維港海上大巡遊票價幾多？

票價方面，分為平日、周末及公眾假期共兩種票價，平日成人票收70元、小童票收40元；周末及公眾假期則分別收80元及40元。而活動最後一日則分別收50元及40元，但不包觀賞台體驗。

維港海上大巡遊具體路線是什麼？

主辦方在展覽最後一日（11月1日）舉行壓軸的「海上大巡遊」，4隻巨型海上充氣雕塑下午2時將組成「巡遊艦隊」，沿着維港兩岸航行，在九龍與港島之間穿梭，具體路線則有待主辦方再作公布。

翻查資料，其實主辦方在2023年的巨型黃鴨展覽，已首度嘗試維港海上巡遊。當日其中一隻黃鴨下午1時開始從中環對開海面出發，經過銅鑼灣避風塘、炮台山東岸公園主題區，再「游」至對岸的尖沙咀星光大道及文化中心，其後折返中環海面，全程約2小時，最後返回灣仔會展「放氣」。

主辦方在2023年的巨型黃鴨展覽，已首度嘗試維港海上巡遊。(ARR提供圖片)

ARR創辦人林樹鑫早前更透露，當年目的為測試維港巡遊的可行性，以及了解維港沿岸途人的反應，最終他得出香港適合舉辦海上巡遊，所以今年再辦巡遊活動。換言之，可估計今次LABUBU等巨型雕塑，或會跟隨當年相近的路線與大眾會面。

內地旅客所途經的落馬洲站大堂，也將改造成四大角色造型主題。（港鐵提供圖片）

展覽會場旁邊的金鐘站更是「大變身」，供乘客打卡合照。（港鐵提供圖片）

維港海上大巡遊打卡點喺邊？

LABUBU、多啦A夢、滑嘟嘟、KAWS &芝麻街ELMO，由即日起出現在中環站、銅鑼灣站、尖沙咀站、旺角站及紅磡站的月台牆壁，展覽會場旁邊的金鐘站更是「大變身」，供乘客打卡合照。而內地旅客途經的落馬洲站大堂，也特別改裝以歡迎旅客乘搭東鐵綫直達金鐘參與展覽。

港鐵與香港麥當勞合作，滑嘟嘟在10月25日及26日下午3時半，快閃現身金鐘站。另外多啦A夢也首度作出車站廣播，展覽完結前在金鐘站內以最熟悉親切的聲音歡迎乘客，介紹如何從港鐵出口到達海傍，參與及觀賞最佳地點。

八達通公布推出「多啦A夢——維港海上大巡遊八達通系列」實體及手機八達通。（八達通提供圖片）

八達通10月25日推出「多啦A夢——維港海上大巡遊八達通系列」，分為實體及手機八達通，可用作日常交通及消費使用。11月21日下午5時芾，市民可透過八達通App及港鐵網上商店預訂實體卡，每張售價為128元，不設按金及儲值額。

至於手機卡面則在10月25日凌晨0時起，在八達通App內的八達通卡面商店發售，支援iPhone、Apple Watch或Android手機，售價18元，付款後即可套用。

TOLO元祖橡皮鴨9月29日起藏身在3米高的巨型「痛袋」裝置內。（昂坪360圖片）

LABUBU出現在水晶纜車的車身。（昂坪360圖片）

維港海上大巡遊有什麼優惠？

LABUBU、多啦A夢、滑嘟嘟、KAWS & 芝麻街ELMO，由即日起至11月2日，出現在10架主題水晶纜車的車身。而昂坪市集10月29日起放置一座約4米高的海上巡遊大型主題裝置，另外TOLO元祖橡皮鴨則藏身在3米高的巨型「痛袋」裝置內，供乘客打卡拍照。

親子會會員由10月24日至11月2日，登入麥當勞App，並使用指定優惠券，在任何香港麥當勞餐廳購買一份開心樂園餐，即可獲得刮刮卡一張。（昂坪360圖片）

刮刮卡獎品一覽。（文件截圖）

麥當勞聯同昂坪360宣布，親子會會員即日起至11月2日，登入麥當勞App，並使用指定優惠券，在任何香港麥當勞餐廳購買一份開心樂園餐，即可獲得刮刮卡一張。（僅海洋公園、跑馬地馬場及沙田馬場分店除外）

每張卡均設有獎品，包括成人或小童來回水晶車廂纜車門票1元；七折／半價換購成人來回標準車廂或水晶車廂優惠，以及免費升級至來回水晶車廂。刮刮卡先到先得。

麥當勞親子會會員更享免費升級優惠。（文件截圖）

即日起12月12日，麥當勞親子會會員在東涌或昂坪纜車站售票處，出示有關「維港海上大巡遊」主題纜車的推廣電郵，即可獲得單程纜車車廂免費升級，以來回標準車廂纜車門票的價格，乘搭一程水晶車廂及一程標準車廂纜車。