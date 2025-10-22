維港海上巡遊｜麥當勞昂坪纜車推$1水晶廂票　八達通卡有多啦A夢

【維港海上大巡遊／八達通／麥當勞／昂坪360／LABUBU／多啦A夢／滑嘟嘟／KAWS & 芝麻街】LABUBU、多啦A夢、KAWS & 芝麻街ELMO及滑嘟嘟4個巨型充氣雕塑周六（25日）起浮在金鐘添馬公園對開海域，毗鄰添馬公園的海濱長廊同時間舉行巡遊市集，出售多個國際級IP紀念品。



多間機構配合維港海上大巡遊推出一系列活動及優惠，其中麥當勞聯同昂坪360推出親子會優惠，會員只要在麥當勞購買開心樂園餐，即可獲刮刮卡一張，獎品包括1元水晶廂纜車門票，送出3萬張；而八達通在海上大巡遊舉行首日起，發售多啦A夢實體及手機八達通，分別售128元及18元。活動詳情一文看清。



創意品牌AllRightsReserved今年再舉辦大型展覽，並與昂坪360合作推出活動。（昂坪360圖片）

麥當勞吉祥物滑嘟嘟出現在昂場360纜車的車身。（昂坪360圖片）

車廂內也有滑嘟嘟圖案。（昂坪360圖片）

麥當勞聯同昂坪360跨界合作推刮刮卡活動

「維港海上大巡遊」即將周六舉行，本港多間機構配合推出一系列活動及優惠。其中麥當勞聯同昂坪360宣布，親子會會員由10月24日至11月2日，登入麥當勞App，並使用指定優惠券，在任何香港麥當勞餐廳購買一份開心樂園餐，即可獲得刮刮卡一張。（僅海洋公園、跑馬地馬場及沙田馬場分店除外）

親子會會員由10月24日至11月2日，登入麥當勞App，並使用指定優惠券，在任何香港麥當勞餐廳購買一份開心樂園餐，即可獲得刮刮卡一張。（昂坪360圖片）

獎品包括成人或小童來回水晶車廂纜車門票1元

每張卡均設有獎品，包括成人或小童來回水晶車廂纜車門票1元；七折／半價換購成人來回標準車廂或水晶車廂優惠，以及免費升級至來回水晶車廂。刮刮卡先到先得。

刮刮卡獎品一覽。（文件截圖）

麥當勞親子會會員可免費升級單程纜車車廂

此外，由10月24日至12月12日，麥當勞親子會會員在東涌或昂坪纜車站售票處，出示有關「維港海上大巡遊」主題纜車的推廣電郵，即可獲得單程纜車車廂免費升級，以來回標準車廂纜車門票的價格，乘搭一程水晶車廂及一程標準車廂纜車。

麥當勞親子會會員更享免費升級優惠。（文件截圖）

昂坪360︰1元纜車門票送3萬張 纜車門票優惠送7萬張

昂坪360董事總經理董沛銓表示，這一次跨界別合作送出3萬張1元水晶纜車門票，提供7萬張纜車門票優惠，透過香港麥當勞逾260間分店，將昂坪360和香港麥當勞的快樂理念送給港人。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，今次推出推廣活動，顯示香港各行業跨界別合作推廣的空間，完美呼應香港麥當勞成立50年來創新求變的品牌理念。

八達通公布推出「多啦A夢——維港海上大巡遊八達通系列」實體及手機八達通。（八達通提供圖片）

八達通10.25推多啦A夢維港海上大巡遊八達通

另外八達通公布，將於海上大巡遊舉行首日（25日），同步推出「多啦A夢——維港海上大巡遊八達通系列」，分為實體及手機八達通，卡面圖案正是多啦A夢今次的活動造型，躺在他最愛的巨型豆沙包上，與迷你多啦在維港海面上飄浮。兩款卡都可用作日常交通及消費使用，或是禮品或收藏品。

由10月25日上午10時起，市民可透過八達通App及港鐵網上商店預訂實體卡，每張售價為128元。（八達通提供圖片）

實體卡每張售價$128 每個用戶限購3張

實體卡方面，由10月25日上午10時起，市民可透過八達通App及港鐵網上商店預訂，直至今年11月21日下午5時為止，每張售價為128元，不設按金及儲值額，若經八達通App預訂，更可獲免郵費優惠，每個八達通銀包用戶限購3張。

八達通消費業務及產品總監葉勁生（左）、八達通管理培訓生馮璟謙（右）。（八達通提供圖片）

手機卡面售$18 付款後即可套用

至於手機卡面則在10月25日凌晨0時起，在八達通App內的八達通卡面商店發售，可在iPhone、Apple Watch或Android手機使用，售價為18元，付款後即可套用。

八達通消費業務及產品總監葉勁生表示，邀請市民及旅客把握機會，體驗這場結合藝術、娛樂與創意的年度盛事，同時擁有這套限量版八達通，與多啦A夢一同留住精彩時刻。