日圓匯率近期新低　上環找換店排長龍　店方：近期由開門排到關門

近期日圓持續下跌並出現新低，加上日本地震恐慌潮已成過去，吸引不少計劃去日本外遊的港人兌換，其中位於上環德輔道中的一間找換店，連日來都大排長龍，今日下午（25日）該店以每百日圓兌換5.077港元的匯率，更加引來人流絡繹不絕，持續有逾40人排長龍，主要來兌換日圓。



該找換店職員表示，最近兩星期人流很旺，「有啲係趕住收工過嚟換，7點收工，7點前都一直有人過嚟……」其中一宗交易額達百萬日圓(約5萬餘元港幣)。有排隊港人稱，見到匯率不錯，故來兌換日圓，將計畫到日本福岡遊玩一周。另有人則趁日圓低位兌換作為儲備，但認為仍有下行空間。



徐小姐表示路過見到匯率不錯，故來兌換日圓。她以10,154元港幣兌換了20萬日圓，未來計劃去日本福岡遊玩一周，以探索美食為主。她續指，以前在日本留學生活，很了解當地的地震情況，雖然恐慌潮已過去，但她將前往日本，並非要展開報復式旅遊，下月的聖誕假期則會計劃留港消費。

另一位排隊換日圓的劉先生，認為日圓還有向下空間，例如每百日圓兌換港元4.9左右會更好。不過，他指因兒孫們一般每三個月便會去一次日本旅行，故有空便會去兌換日圓作為儲備，「見到低咪換啲，橫掂𠵱家港幣嘅息口都唔係高，日圓更加冇息，唔緊要啦。」

市民高先生和妻子則表示，因計劃去日本旅行，故來兌換日圓，不覺得特別有優惠，認為若再低至每百日圓兌4.8港元左右會更好。他們稱今次兌換了兩萬港幣，打算去日本大阪五日旅行、享受美食。

市民張女士表示，趁日圓低位來兌換，但覺得優惠也差不多，「我見佢𠵱家咁低，咪試吓唱定啫。」她續指未有兌換很多，本身自己也有一些日圓，現在多兌換一些作準備。

市民黎先生稱，現時日圓較低位，加上他剛好下星期有計劃去日本。他解釋，因當地有活動，剛巧抽到活動入場券，故去日本旅行，他又表示，聖誕假期會留在香港，「可能食好啲。」但不會特地安排其他活動。

該找換店由早上9時營業至晚上7時，今日匯率為每百日圓兌換5.077港元。職員朱小姐表示，最近兩星期都人流暢旺，尤其昨日開始特別多人，由開舖做到關門，一直維持有人流，她說：「有啲係趕住收工過嚟換，7點收工，7點前都有人過嚟……可能去到4、5點嘅時候停一停，之后後面又開始多人，去到7點都係咁多人。」她續稱，昨日最高峰人龍延伸至數十米外，今早更有客戶來兌換100萬日圓（約5萬餘元港幣），為最高金額的單一交易。