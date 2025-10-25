維港海上大巡遊11.1告別日　多啦A夢LABUBU帶隊遊維港兩圈至黃昏

【維港海上大巡遊／LABUBU／多啦A夢／滑嘟嘟／KAWS & 芝麻街】維港海上大巡遊今日（25日）開鑼，共4隻巨型充氣雕塑包括LABUBU、多啦A夢、麥當勞吉祥物滑嘟嘟、KAWS & 芝麻街ELMO已經「吹脹」，在金鐘添馬公園對開海域「沐浴」，供市民打卡拍照，直至下周六活動最後一日（即11月1日）則在維港兩岸巡遊，與港人道別。



主辦方ARR創辦人林樹鑫在開幕禮上透露，共4隻巨型雕塑當日下午2時組成「艦隊」前後相繼出發，在維港兩岸巡遊兩圈，最佳觀賞點包括金鐘海濱、炮台山東岸公園、尖東及尖沙咀海濱，預料兩圈共花時3小時以上，預料黃昏時份結束。他強調今次活動涵蓋的巡遊市集為香港獨家，現場將視乎情況提供即場門票。



維港海上大巡遊今日（25日）下午2時起舉行，4個巨型充氣雕塑包括LABUBU、多啦A夢、麥當勞吉祥物滑嘟嘟、KAWS & 芝麻街ELMO。（梁鵬威攝）

多啦A夢展覽已巡迴東南亞10個城市 反應非常熱烈

維港海上大巡遊由今日至11月1日在金鐘添馬公園海濱舉行，活動主辦方ARR創辦人林樹鑫表示，去年舉辦的多啦A夢展覽已巡迴東南亞共10個城市，反應非常熱烈；芝麻街則在歐美地區的影響力巨大；LABUBU更是由香港設計並走出國際的IP，而滑嘟嘟代表的麥當勞同樣是世界性品牌，因此考慮到不同粉絲及年齡層等因素，決定與上述4個IP合作。

天氣炎熱致其中一隻黃鴨要放氣



過去多年舉辦展覽已累積經驗 按風力級數實施應變方案

2023年舉辦的巨型黃鴨展覽，其中一隻黃鴨因天氣炎熱而爆裂漏氣。林樹鑫強調，經歷去年舉行的多啦A夢無人機匯演、今年暑假的CHIIKAWA DAYS大型特展，已累積克服問題及隨機應變的經驗，例如按風力級數實施應變方案，專業團隊會密切留意天氣情況。

維港海上大巡遊主辦方ARR創辦人林樹鑫。（梁鵬威攝）

充氣雕塑的優勢在於體積大及有彈性

林樹鑫又指，充氣雕塑的優勢在於體積大及有彈性，近10多年在全球展覽中愈來愈普及，技術也不斷進步，例如去年ARR在瑞士一間名牌手錶博物館上，放置巨型充氣雕塑，當時突然遇上風雪天氣，但團隊仍然綽綽有餘應付，證明相關技術已得以傳承。「其實我地都覺得好榮幸啦，由我哋帶起出黎，令到全世界都理解到一齊去做。」

主辦方在2023年的巨型黃鴨展覽，已首度嘗試維港海上巡遊，今次海上巡遊的路線都類同。(ARR提供圖片)

壓軸維港海上大巡遊遊兩圈 料耗時三個鐘

壓軸的維港海上大巡遊下周六（11月1日）舉行。林樹鑫透露，共4隻巨型雕塑當日下午2時組成「艦隊」前後相繼出發，在維港兩岸巡遊兩圈，最佳觀賞點包括金鐘海濱、炮台山東岸公園、尖東及尖沙咀海濱，預料兩圈共花時3小時以上，預料黃昏時份結束。

維港海上大巡遊門票價錢一覽。(ARR提供圖片)

巡遊市集香港獨家 視乎情況提供即場門票

不過戶外活動隨時出現突發情況，林樹鑫呼籲市民及旅客關注官方消息，又強調今次活動涵蓋的巡遊市集為香港獨家，目前早鳥門票已售罄，但為了提供更好的體驗，現場將視乎情況提供即場門票。「無論係攤位遊戲、食品商品，都係得呢度先有。」

維港海上大巡遊10月25日中午舉行開幕儀式，文體旅局局長羅淑佩（左五）出席。（梁鵬威攝）

文體旅局局長羅淑佩、旅發局主席林建岳出席開幕禮

維港海上大巡遊更獲得政府的支持，今日中午舉行開幕儀式中，文體旅局局長羅淑佩、常任秘書長沈鳳君，以及旅發局主席林建岳也到場出席。而合作夥伴則有香港麥當勞行政總裁黎韋詩、八達通消費業務及產品部總監葉勁生等。