維港海上大巡遊開鑼　市民憂步黃鴨後塵趕首日打卡：千祈唔好爆

【維港海上大巡遊／LABUBU／多啦A夢／滑嘟嘟／KAWS & 芝麻街】維港海上大巡遊今日（25日）下午2時起舉行，4個巨型充氣雕塑包括LABUBU、多啦A夢、麥當勞吉祥物滑嘟嘟、KAWS & 芝麻街ELMO已經「吹漲」，在金鐘添馬公園對開海域「沐浴」，供市民打卡拍照。



金鐘海濱長廊早上已聚集大批市民及旅客拍照，有台灣旅客今日離開香港，對於趕上活動舉行感到驚喜；也攝影愛好者認為香港陽光猛烈，不適宜長期舉辦充氣雕塑展示活動，擔心重現2023年黃鴨漏氣的情況，說：「千祈唔好爆就得喇！所以第一日嚟影咗先。」



維港海上大巡遊今日（25日）下午2時起舉行，4個巨型充氣雕塑包括LABUBU、多啦A夢、麥當勞吉祥物滑嘟嘟、KAWS & 芝麻街ELMO。（梁鵬威攝）

維港海上大巡遊4個巨型充氣雕塑昨完成充氣，正式向公眾見面。金鐘添馬公園對開的海濱長廊今早（25日）已有大批市民及旅客到場，他們泛起笑容舉着手機拍照，最受歡迎是多啦A夢及LABUBU。

攝影愛好者冀活動每年舉辦 吸引港人留港消費

攝影愛好者譚女士急不及待到場拍照，她表示最喜歡多啦A夢，其次是LABUBU，另外兩隻充氣雕塑則有印象，但說不出名字。她期望主辦方每年都舉辦盛事活動，吸引市民留港消費，說：「開心嘛呢啲，大人小朋友都開心。」

兩年前巨型黃鴨訪港，巡遊路線包括尖沙咀海濱，當時譚女士便由尖東K11 MUSEA拍攝後，再步行到海運大廈拍照，多角度捕捉黃鴨的蹤影。她最期待下周六（11月1日）4個雕塑的大巡遊，又購買了下周一（27日）早上10時進場的市集門票，計劃由觀景台的高處「打卡」，同時避開周末的人潮。

攝影愛好者譚女士急不及待到場拍照，她表示最喜歡多啦A夢，其次是LABUBU，另外兩隻充氣雕塑則有印象，但說不出名字。她期望主辦方每年都舉辦盛事活動，吸引市民留港消費。（楊凱力攝）

擔心重演黃鴨扁了悲劇：第一日影咗先

那麼會否希望展期延長？譚女士認為香港陽光猛烈，今日的天氣也相當炎熱，擔心不適宜長期舉辦充氣雕塑展示活動，例如兩年前黃鴨訪港便曾一度因天氣炎熱，爆裂漏氣。

千祈唔好爆就得喇！所以第一日嚟影咗先。 譚女士

台灣旅客離港前趕上活動舉行 感驚喜不斷打卡

有台灣旅客準備離港之際得知活動，於是立即過來「快速看一下」。他們對於趕上活動首日舉辦，都感到非常驚喜，不斷打卡拍照，母親與女兒分別表示喜歡多啦A夢及LABUBU。

有台灣旅客準備離港之際得知維港海上大巡遊，於是立即過來「快速看一下」。（楊凱力攝）

父親回台後推薦朋友：東西好吃但腳力筋要夠

父親陸先生認為，該4隻充氣雕塑晚間的效果可能更好，又透露過去3日曾到訪海洋公園、旺角及尖沙咀等景點，強調返回台灣後會推薦給朋友。「感覺東西很好吃，但腳力筋要夠，因為要一直走路。」