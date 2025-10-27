收集經血驗HPV衞生巾中大校友研發　衞署稱不可靠　萬寧暫沒再售

衞生署昨日不點名指有商戶透過衞生巾收集經血，由家自行採樣，以郵寄方式遞交樣本至化驗所，以檢測人類乳頭瘤病毒（又稱HPV），不過，署方指相關做法未有充分科學證據證實可靠。



據了解，涉事「經血檢測HPV衛生巾」屬「樂護絲」品牌，由本身是中大校友、樺盟生物科技創辦人蔡佩樺推出。據公司官網指，該款衛生巾的臨床研究試驗曾有119名女性參與，準確率逹 99.2%。目前產品仍可在官網有售，至於分銷商「萬寧」網站，則未能搜尋有關產品。



有婦科腫瘤科專科醫生指，以經血驗HPV的做法在邏輯上可行，但指要在大量的血液中找病毒的靈敏度欠佳，出現假陰性的機會較高，變相讓病人有錯誤的安全感，建議女士在檢測HPV時交由醫護人員以插入式取樣。



涉事的「經血檢測HPV衛生巾」屬「樂護絲」本地品牌。（La Rosée樂護絲官方網站截圖）

被衞生署不點名評論的產品為「La Rosée樂護絲」PadX-HPV非入侵經血檢測HPV衛生巾，由中大校友蔡佩樺研發，產品的研發故事不時獲中大推廣。《香港01》向蔡佩樺查詢，她指公司之後會正式回應。

她在2019年，她創立了生物科技公司WomenX Biotech Limited（樺盟生物科技），2022年9月先推出「隔菌衛生巾」，今年1月則推出經血簡易檢測子宮頸癌特製衛生巾PadX-HPV。

官網稱臨床研究119位女士參與 產品準確率99.2%

根據La Rosée樂護絲的官方網站資訊，該款衛生巾在全港64間萬寧藥房及萬寧網店現貨有售，價錢為港幣988元，稱聲可一次性檢驗24種HPV。另外，網站資訊顯示，產品臨床研究共有119位女士參與，與傳統柏氏抹片+HPV病毒檢測相比，臨床研究證實此產品真陰性率100%，真陽性率96.3%，及準確率99.2%。

使用簡介稱，女性可使用該款衛生巾最少4小時收集經血，之後將該衛生巾密封在提供的拉鍊袋中，並在25天內寄回，數個工作天後會收到電子化的檢測報告。

蔡佩樺在個人專頁指，就公司近日疑問，將會逐一解答。(蔡佩樺Instagram截圖)

記者到官網產品連結的萬寧網頁查閱，但顯示「沒有產品符合搜尋結果」。（萬寧官網截圖）

分銷店萬寧官網暫未能搜尋貨品

衞生署昨日不點名指有商戶透過衞生巾收集經血，由家自行採樣，以郵寄方式遞交樣本至化驗所，以檢測人類乳頭瘤病毒（又稱HPV），不過，署方指，相關做法本港乃至國際間目前尚未有充分科學證據證明是可靠，強調篩查結果只能用作參考，不能取代醫生的專業診斷。(見另稿)

記者今日到官網產品連結的萬寧網頁查閱，但網頁顯示「沒有產品符合搜尋結果」。記者分別致電萬寧位於元朗興發大樓、粉嶺中心的分店，查詢有關產品是否仍然有售。興發大樓分店職員稱，門市沒有貨存，未知何時會有貨，現時未有出售相關產品。粉嶺中心分店職員則稱，稱「公司唔賣住」，故門市暫沒有出售相關產品，未知何時會恢復出售。

婦科腫瘤科專科醫生張德康（資料圖片／盧翊銘攝）

婦科專家：假陰性較傳統方法高 病人有錯誤安全感

婦科腫瘤科專科醫生張德康表示，相關做法在邏輯上可行，指經血通過宮頸流出，「如果宮頸有啲病毒，咁宮頸有啲細胞會會一定甩埋出嚟」，但要在大量的血液中找病毒的靈敏度欠佳，相較傳統方法取樣，出現假陰性的機會較高，變相讓病人有錯誤的安全感。

他又指，樣本所含的宮頸細胞愈多，靈敏度便會相對愈高，認為由醫護人員，以插入式取樣的準確度必然最高，建議將相關檢測交由專業人士。